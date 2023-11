Erőszak

Nem terrortámadás volt az amerikai-kanadai határon történt robbanás

A jármű eredetét egyelőre nem tudták megállapítani, de az első feltételezések szerint egy New York állambeli lakoshoz tartozik. 2023.11.23 10:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nincs terrortámadásra utaló jel az amerikai-kanadai határon, Niagara Fallsnál történt robbanást követően - közölte New York állam kormányzója szerda este tartott sajtótájékoztatóján.



Kathy Hochul beszámolt arról, hogy a robbanást okozó jármű "rendkívüli sebességgel" közelítette meg a határállomást, ahol egy elválasztó tömbnek ütközött, majd felrobbant.



A detonációban a jármű két utasa meghalt, és egy harmadik személy, egy határőr könnyebb sérüléseket szenvedett.



A kormányzó beszámolt arról, hogy a jármű eredetét egyelőre nem tudták megállapítani, de az első feltételezések szerint egy New York állambeli lakoshoz tartozik.



A robbanást térfigyelő kamerák is megörökítették, amelyek azt mutatják, hogy szerdán helyi idő szerint kevéssel fél 12 előtt történt a robbanás Niagara Falls település amerikai és kanadai oldalát elválasztó hídnál, a Rainbow Bridge-nél. Amerikai médiumoknak szemtanúk arról számoltak be, hogy a járművet a betontömb a levegőbe dobta és azt követően következett be a robbanás.



Az eset részleteit a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálja, amiről Joe Biden elnököt is tájékoztatták. A hatóságok először terrortámadásra gyanakodtak, különösen annak fényében, hogy az FBI igazgatója a közelmúltban egy kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán rég nem látott szintre növekedett egy Egyesült Államokban elkövetett terrortámadás kockázata.



Justine Trudeau kanadai miniszterelnök szerdán azt mondta, hogy az esetet nagyon komolyan veszik.



A Niagara Falls-nál történt robbanás nyomán elővigyázatosságból lezárták az Egyesült Államokat és Kanadával összekötő további környékbeli határátkelőket, összesen három hidat, amelyeket szerdán délután és kora este újra megnyitottak a forgalom előtt.



Az Amtrak amerikai vasúttársaság felfüggesztette a vasúti közlekedést New York állam és Kanada között.

