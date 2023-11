Ünneplő tömegbe lőttek az ukránok, egy ismert színésznő is az áldozatok között

Az ukrán csapatok csapást mértek orosz katonák egy rendezvényére a Donyeck megyei Kumacsove falu közelében, ahol a rakétaerők napja alkalmából tartott koncertre gyűltek össze még múlt vasárnap - erősítették meg szerdán az ukrán szárazföldi erőknél.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint kedden az orosz sajtó beszámolt Polina Menysih színésznő haláláról, aki aznap orosz katonák előtt lépett fel Donyeck megében. A szárazföldi erők kedd este egy videofelvételt tettek közzé a Telegram-oldalukon, amely állítólag a rendezvényterem elleni támadás pillanatát rögzítette. A videón Menysih fellépése látható, és robbanás hallatszik. A hadsereg szóvivője a BBC Ukrajinának megerősítette a támadás tényét.



Robert Brovgyi, az ukrán 59. dandár légi felderítő egységének parancsnoka közzétett egy bejegyzést arról, hogy a csapást megtorlásul hajtották végre a 128. kárpátaljai hegyivadász dandár elleni támadásért, amelyet az orosz erők november 3-án hajtottak végre, és 19 katona életét követelte. Brovgyi szavai szerint a csapás következtében 25 orosz katona vesztette életét és több mint száz sebesült meg.



Olekszandr Tarnavszkij, a délkeleti szektorban (Tavria) harcoló ukrán csapatok parancsnoka a Telegramon arról írt, hogy az orosz megszálló erők az elmúlt nap során jelentősen megnövelték a rohamműveletek és a légicsapások számát a térségben. Szavai szerint egy nap alatt az orosz erők egy rakéta- és 29 légicsapást hajtottak végre. Ezen felül 911-szer lőtték a térséget rakéta-sorozatvetőkkel és 38 összecsapásra került sor.



Tarnavszkij közlése szerint a Tavria hadműveleti övezetben az orosz erők 491 embert veszítettek az elmúlt 24 órában, hét orosz katona pedig megadta magát. Kifejtette, hogy az ukrán védelmi erők 21 orosz haditechnikai eszközt semmisítettek meg, egyebek mellett három harckocsit, egy páncéltörő rakétarendszert és hat drónt, továbbá három lőszerraktárt. Hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan folytatódik az ukrán csapatok támadó hadművelete az orosz megszállás alatti Melitopol város irányában.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében közzétett legfrissebb adatai szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mintegy 850-nel 320 670-re nőtt. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett hét harckocsit, 17 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 13 drónt.

A video allegedly showing the moment of a HIMARS strike on the village of Kumachovo in Donetsk region (controlled by the "DPR") has appeared online



It is reported that on November 19, a holiday concert for Russian military personnel was held in Starobeshevo district in the local... pic.twitter.com/q1AYyzUMSQ