Diszkrimináció

Franciaország rehabilitálná a homoszexualitás miatt elítélteket

Megkezdte a francia parlament szerdán annak a törvénytervezetnek a vitáját, amellyel rehabilitálnák azt a több ezer embert, akit 1982-ig homoszexualitás vádjával elítéltek, valamint elismernék az állam felelősségét az üldöztetésükben.



"Ez egy szimbolikus törvényjavaslat, amelynek célja, hogy jóvá tegye az akkori társadalom által elkövetett hibát" - mondta az AFP hírügynökségnek Hussein Bourgi, a tervezetet beterjesztő szocialista szenátor.



A javaslatot a baloldali pártok mellett a centristák és a jobbközép Köztársaságiak is támogatják. A szöveg azt javasolja, hogy Franciaország ismerje el, hogy diszkriminációs politikát folytatott a homoszexuálisokkal szemben 1942 és 1982 között a büntető törvénykönyv két cikkelye alapján, amelyek közül az egyik specifikus beleegyezési korhatárt állapított meg a homoszexuális kapcsolatokra vonatkozóan, a másik pedig súlyos szankciót írt elő két azonos nemű személy által elkövetett közszeméremsértés esetében.



Ezeknek a törvényeknek "sokkal súlyosabb következményei voltak, mint azt ma el tudjuk képzelni. Megtört embereket, akik közül egyesek elvesztették a munkájukat, másoknak el kellett hagyniuk a várost, ahol éltek" - hívta fel a figyelmet a szenátor. A törvényjavaslat szerint független bizottságot is létrehoznak, amely az egykori elítélteknek 10 ezer euróig terjedő kártérítést állapíthat meg.



A törvénytervezet benyújtását a Le Monde című napilapban Les années clandestines (Illegalitásban töltött évek) címmel tavaly közölt riportsorozat ihlette, amely arról a korszakról szólt, amikor a homoszexualitás három év szabadságvesztéssel volt sújtható.



A szenátus kutatócsoportja szerint 1945 és 1982 között több mint 10 ezer embert ítéltek el homoszexualitás miatt, kilencven százalékukat letöltendő szabadságvesztésre. Az elítéltek harmada házasságban élt, negyedüknek gyereke is volt.



A homoszexualitás büntethetőségének eltörlése ellentmondásos történet Franciaországban, ahol Európában elsőként szüntették meg még 1791-ben a homoszexualitással kapcsolatos szabálysértési tételeket. A francia forradalom vívmányát aztán a náci Németországgal kollaboráló Vichy-rezsim megkérdőjelezte, és 1942-től ismét büntethetővé tette, majd 1945-ben a második világháború utáni első kormány azt megerősítette, 1960-ban pedig a parlament tovább szigorította a törvényi szabályozást. A homoszexuálisokkal szembeni diszkriminációs intézkedéseket Francois Mitterrand államfővé választását követően, 1982-ben a baloldali kormány törölte el.