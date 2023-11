Izraeli-palesztin

A fegyvernyugvás előtt tovább folynak a harcok Gázában

Az izraeli erők tovább harcolnak szerdán a csütörtöktől életbe lépő fegyverszünet előtt - jelentették be a katonai szóvivők.



Palesztin jelentések szerint az Izrael és Hamász közötti tűzszünet csütörtök reggel lép életbe, és addig az izraeli erők tovább tevékenykednek a Gázai övezet területén. Több légicsapást hajtottak végre, a katonákra tüzelő helyeknél megtámadták a terrorista infrastruktúrákat, és megöltek több palesztin fegyverest.



Célzott razziákat hajtottak végre a Dzsabálija menekülttábor északnyugati részén, ahol azonosították és megsemmisítették a Hamász megfigyelőit. Egy másik egység Bét Hanun környékén rajtaütött egy épületen, melyben sok fegyvert találtak.



Az izraeli hadsereg szóvivőjének tájékoztatása szerint a szárazföldi harcok kezdete óta mintegy négyszáz alagút-lejáratot tártak fel és semmisítettek meg az izraeli csapatok a Gázai övezetben.



A Hamász felszín alatti szerkezetei a civil lakónegyedek szívében helyezkedtek el, lakóházak, iskolák, kórházak, temetők és mezőgazdasági területek közelében.



"Ez a jelenleg megköthető legjobb üzlet" - nyilatkozta Efraim Halevi, a Moszad hírszerző szervezet volt főnöke a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek szerdán az Izrael és a Hamász között a túszok szabadon bocsátásáról kötött megállapodásról.



"Nagy nemzetközi nyomás nehezedik majd Izraelre, beleértve az Egyesült Államokat is. Az amerikaiak is olyan lépésnek tekintik ezt a megállapodást, amely megerősíti a háború befejezésének szándékát" - hangsúlyozta Halevi.



"Ha teljes mértékben végrehajtják a lehetséges fogolycseréket, sokkal nehezebb lesz a hadjárat újraindítása, bár a miniszterelnök azt mondta, hogy addig folytatják, amíg a Hamász össze nem omlik"- tette hozzá Benjámin Netanjahu kormányfő kedd éjszakai kormányülésen elhangzott szavaira utalva.



Az izraeli légierő vadászgépei a libanoni síita Hezbollah célpontjait is támadták szerdán. A Hezbollah főtitkára, Haszan Naszrallah találkozott a Hamász magas rangú vezetőivel, Hálil al-Hijával és Oszama Hamdannal. "Hárman áttekintették a közelmúlt eseményeit, megvitatták az álláspontokat és a fejleményeket az ellenállás minden frontján, különösen a Gázai övezetben"- jelentették megbeszélésükről.



A Nidaa al-Vatan című libanoni újság hivatalos tájékoztatása szerint a gázai fegyverszünet Dél-Libanonra is vonatkozik, a Hezbollah betartja azzal a feltétellel, hogy Izrael is csatlakozik hozzá.



A Palesztin Nemzeti Hatóság egészségügyi minisztériumának jelentése szerint hat palesztin vesztette életét egy légicsapásban az izraeli hadsereg rajtaütésében Túl-Karmban.