Oroszország

Újabb tíz évet kapott az angarszki sorozatgyilkos

További tízévi fegyházra ítélte szerdán egy irkutszki bíróság újabb három nő megöléséért a korábban már kétszer is életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtott "angarszki megszállottat", Mihail Popkov sorozatgyilkost.



A volt rendőr Popkovot ezzel együtt összesen 86 nő meggyilkolása és további 3 elleni emberölési kísérlet miatt marasztalták el. Az elítélt, aki 1998-ban szerelt le, 1992 és 2010 között végzett áldozataival Irkutszk megye területén.



Mihail Popkovot 2012. június 23-án Vlagyivosztokban tartóztatták le. Az első életfogytiglani büntetését 2015 januárjában kapta 22 gyilkosságért. 2018 decemberében ugyanilyen ítéletet kapott, miután beismerte, hogy további 59 nővel is végzett, amit 56 áldozat esetében rá is bizonyítottak.



2021 júniusában további két nő előre kitervelt meggyilkolásában találta bűnösnek a bíróság, majd idén januárban a Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy újabb írásos vallomást tett, amelyben közölte, hogy 1997 és 2003 között még 3 fiatal nőt megölt. Két esetben megfojtotta áldozatát, a harmadikban pedig több késszúrással végzett vele.



A legújabb nyomozás során 40 tanút hallgattak ki, két helyszíni tanúvallomás-ellenőrzést, két genetikai igazságügyi orvosi vizsgálatot, három bizottsági igazságügyi orvosi vizsgálatot, a vádlotton igazságügyi pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatot, valamint négy helyszíni szemlét végeztek el.



Igazságügyi elmekórtani szakértők szerint Popkov mániákus gyilkos, aki "kóros szükségét" érezte az ölésnek, ám ennek ellenére beszámíthatónak minősítették.