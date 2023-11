Izraeli-palesztin

Tűzszünet lép életbe Gázában

Az izraeli kormány és a Hamász iszlamista szervezet szerdán megállapodott a harcok négynapos szüneteltetéséről, hogy lehetővé tegyék 50 gázai túsz szabadon bocsátását 150 Izraelben fogva tartott palesztinért cserébe, valamint a humanitárius segélyek bejutását az ostromlott enklávéba.



A titkos tárgyalásokon közvetítő Katar, valamint az Egyesült Államok, Izrael és a Hamász tisztviselői már napok óta azt mondták, hogy a megállapodás küszöbön áll.



A Hamász vélhetően több mint 200 túszt tart fogva, akiket akkor ejtettek el, amikor harcosai október 7-én Izraelbe törtek, és izraeli számítások szerint 1200 embert öltek meg.



Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalának közleménye szerint 50 nőt és gyermeket engednek szabadon négy nap alatt, ameddig a harcok szünetelnek.



Minden további 10 túsz elengedése esetén a szünet további egy nappal meghosszabbodik - közölték, anélkül, hogy megemlítették volna, hogy cserébe palesztin foglyokat engednek-e szabadon.



"Izrael kormánya elkötelezett amellett, hogy minden túszt hazatérjen. Ma este jóváhagyta azt a javasolt megállapodást, amely a cél elérésének első lépése" - állt az izraeli kormány közleményében, amelyet több órás, a sajtó elől elzárt tanácskozás után hoztak nyilvánosságra.



A Hamász szerint az 50 túszt 150 palesztin nőért és gyermekért cserébe engednék szabadon, akiket izraeli börtönökben tartanak fogva. A tűzszüneti megállapodás lehetővé teszi továbbá, hogy több száz teherautónyi humanitárius, orvosi és üzemanyag-segélyt juttassanak be a Gázai övezetbe - derült ki a palesztin csoport közleményéből.



Mint írták, Izrael kötelezettséget vállalt arra, hogy a tűzszünet ideje alatt senkit sem támad meg és senkit sem tartóztat le a Gázai övezetben.



A katari kormány arról számolt be, hogy 50 túszul ejtett civilt, nőt és gyermeket engednek szabadon a Gázai övezetből, cserébe "számos, izraeli börtönökben fogva tartott palesztin nő és gyermek szabadon bocsátásáért". A tűzszünet kezdő időpontját a következő 24 órában jelentik be - írták a közleményben.



A megállapodás az első tűzszünet abban a háborúban, amelyben az izraeli bombázások a Hamász által uralt Gázai övezet nagy részét a földdel tették egyenlővé. A gázai hatóságok szerint 13 300 civil halt meg a sűrűn lakott kis területen, és a 2,3 millió lakos mintegy kétharmada hajléktalanná vált.



Mielőtt teljes kormányával összeült volna, Netanjahu kedden a hadügyi kabinetjével és a szélesebb körű nemzetbiztonsági kabinettel tárgyalt az egyezségről. Az alku bejelentése előtt a kormányfő azt mondta, hogy Joe Biden amerikai elnök közbenjárása segített javítani az előzetes megállapodáson, hogy az több túszt és kevesebb engedményt tartalmazzon.

Netanjahu azonban azt is mondta, hogy Izrael tágabb értelemben vett küldetése nem változott. "Háborúban állunk, és addig folytatjuk a háborút, amíg el nem érjük minden célunkat. Elpusztítani a Hamászt, visszakapni minden túszunkat, és biztosítani, hogy egyetlen gázai entitás se fenyegethesse Izraelt" - mondta a kormányülés kezdetén rögzített üzenetben.



A Hamász közleményében közölte: "miközben bejelentjük a tűzszüneti megállapodás megkötését, megerősítjük, hogy ujjaink továbbra is a ravaszon maradnak, és győztes harcosaink továbbra is készenlétben állnak, hogy megvédjék népünket és legyőzzék a megszállást".



Három amerikai - köztük egy 3 éves kislány, akinek szülei a Hamász október 7-i támadásában meghaltak - várhatóan a kiszabaduló túszok között lesznek - mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő.



Az izraeli állampolgárokon kívül a túszok több mint fele külföldi vagy kettős állampolgársággal rendelkezik mintegy 40 országból, köztük az Egyesült Államokból, Thaiföldről, Nagy-Britanniából, Franciaországból, Argentínából, Németországból, Chiléből, Spanyolországból és Portugáliából - közölte az izraeli kormány.