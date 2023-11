Állatvédelem

Rettegnek egy orosz faluban, miután ritka tigrislábnyomokat észleltek az otthonok közelében

Egy távoli orosz falu lakója felszólította a szomszédait, hogy legyenek résen, miután levideózott egy amuri tigris lábnyomának tűnő nyomot. A veszélyeztetett állatok jelentős fenyegetést jelentenek a távol-keleti Habarovszk régióban, ahol a felvétel készült.



A figyelmeztetés hétfő óta terjed a helyi online hírportálokon. A felvételen egy havas vidéki táj látható, miközben a nő a lábnyomok mellé teszi a kezét, hogy összehasonlítva mutassa azok méretét.



"Az ott nem kicsi" - hallatszik a nő és egy másik nő megjegyzése. "Legyünk óvatosak, mert nyilvánvalóan nem is olyan régen járt itt".



A tigrisriadó Sita településről érkezett, egy alig több mint 1200 lakosú faluból, amely a régió déli részén, a ritkán lakott Lazo körzetben található. A körzet határos Kínával, és természetes élőhelye a fenséges ragadozónak. A környék lakói számára a nagymacskák mindennapos veszélyt jelentenek.



Éppen a múlt héten számolt be a helyi média arról, hogy egy tigris zaklatta Mukhent, egy valamivel nagyobb, közel 3000 lakosú falut, amely Sitától mintegy 50 km-re keletre fekszik. A macska - vagy talán kettő is, ahogy egyes helyiek gondolják - állítólag több házőrző kutyát is elragadott, mióta valamikor októberben először eljutott a közösségbe.



A helyi vadászati ellenőrző szolgálat tisztviselői, akiknek jogkörük és szakértelmük van a kormány által védett amuri tigrisek kezelésére, megerősítették, hogy lábnyomokat találtak a környéken, de az állatot nem tudták megtalálni - jelentette múlt szerdán egy habarovszki médiaorgánum.



A tigrisek saját területükön halálos fenyegetést jelenthetnek, de a vadvilági szakemberek szerint általában elkerülik az emberi településeket. Nem vadásznak házi kutyákra vagy haszonállatokra, kivéve, ha az éhség kényszeríti őket.



Ennek ellenére a Habarovszki terület falusi lakosai rendszeresen emlékeztetik macskaféléket szomszédaikra. Tavaly decemberben egy amuri tigris tévedt be a Szitától nagyjából 40 kilométerre délre fekvő Bicsevaja faluba, és el kellett kergetni.



Az a macska állítólag különösen udvarias volt, nem bántott egyetlen helyi állatot sem, és "amint elolvasta az utcatáblákat és megtalálta a helyes irányt", távozott - viccelődtek akkor a helyiek.