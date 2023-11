USA

Az amerikai elnök idén is megkegyelmezett két, Hálaadásra szánt pulykának

Joe Biden a több évtizedes hagyománynak megfelelően elnöki kegyelemben részesítette a Fehér Háznak Hálaadásra küldött két pulykát hétfőn, ezzel az ünnepi időszak nem hivatalosan kezdetét vette.



Az amerikai elnök a Fehér Ház kertjében tartott ceremónián hirdette ki a kegyelmi döntést, így a szárnyasok épségben visszakerülnek származási helyükre és életük végéig biztonságban lesznek.



A Hálaadás, az amerikai családok egyik legfontosabb közös ünnepe, amelynek hagyományos étele a pulyka.



A Fehér Házba idén is az amerikai pulykatenyésztők szervezete, az Országos Pulyka Szövetség (National Turkey Federation) küldött két, külön erre a célra nevelt, Minnesota államból származó pulykát. A két 20 hetes, 20 kilogrammos jószágot Szabadság (Liberty) és Harang (Bell) névre keresztelték, emlékeztetve az amerikai függetlenségi háború idején készült harangra (Liberty Bell), ami máig látható Philadelphiában.



Az amerikai elnökök fehér házi hálaadási vacsorájához az 1940-es évek óta küld egy pár pulykát az amerikai pulykaszövetség. Az 1980-as évek végén az akkori elnök George Bush vezette be, hogy a két jószágot kegyelemben részesíti, amely így nem végzi a vacsoraasztalon. Azóta ez az aktus az ünnepi időszak nem hivatalos kezdete is.



Jóllehet két pulyka ilyenkor megmenekül attól, hogy az ünnepi vacsora fénypontja legyen, de az idei várakozások szerint több, mint 200 millió szárnyas kerül az amerikai családok asztalára sülve, főve, vagy sonka formájában.



Hétfőn az elnöki házaspár fogadta a Fehér Ház karácsonyfájának szánt jegenyefenyőt is, amely idén Észak-Karolinából érkezett, és amelyen november utolsó napján gyújtják meg a fényeket. A 19 láb, azaz mintegy öt és fél méter magas ünnepi fa január elejéig látogatható a Fehér Ház kertjében.



A hétvégén a Capitolium ünnepi fenyőfája is megérkezett, ami a törvényhozás épületének szomszédságában magasodik majd, és amelyen jövő kedden gyújtják meg a fényeket. A Nemzet Karácsonyfájának is nevezett, a Capitoliumnál álló fát Nyugat-Virginiából szállították a fővárosba, egy 64 láb, azaz több, mint 18 méter magasságú norvég fenyőről van szó.