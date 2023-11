Izraeli-palesztin

Tábori kórház létesülhet a Gázai övezetben

Hétfőn negyven segélyszállító teherautó érkezik a rafahi átkelőnél Egyiptomból a Gázai övezetbe, az Egyesült Arab Emirátusok küldeményével egy tábori kórház létrehozásához szükséges felszereléssel - jelentette az övezet átkelőhelyeit ellenőrző hatóság hétfő reggel



A Hamász iszlamista terrorszervezet irányította gázai egészségügyi minisztérium tizenkét halálos áldozatról számolt be a gázai Indonéz Kórházban egy izraeli lövedék nyomán. Állításuk szerint a kórházban menedéket keresőket és a betegeket az izraeli hadsereg harckocsilövedékei találták el.



A Hamász vezette minisztérium arról is beszámolt, hogy az izraeli hadsereg egységei körülveszik a kórházat, ahol mintegy kétszáz fős személyzet mellett több ezer, otthonából elmenekült gázai is található.



Palesztin források szerint izraeli mesterlövészek és harckocsik állomásoznak a kórház körül, és robbantások hallatszanak a közelben. Az izraeli csapatok légitámadásokat hajtottak végre drónokkal, és tüzérséggel támadják azokat, akik megpróbálják elhagyni az épületegyüttest, és leálltak az aggregátorok.



Az övezet északi részén, Bét Lahijában fekvő kórházat indonéziai humanitárius segélyekből 2011-ben kezdték építeni, és 2016-ban adták át. A kórházban mintegy száz ágy, négy műtő és tíz ágyas intenzív osztály található. A gázai egészségügyi minisztérium fenntartásával működő intézményben palesztinok mellett indonéz önkéntesek is dolgoznak. Az izraeli hadsereg szóvivői azt jelentették, hogy a Sin Bet belbiztonsági szolgálat hírszerzési irányításával vadászgépek megtámadtak és megöltek három Hamász-századparancsnokot a Gázai övezet északi részén. Emellett légicsapást mértek egy terrorista-osztagra, és elpusztítottak egy fegyverraktárt, ahol rejtőzködtek.



A hadsereg nyilvánosságra hozta két újabb elesett izraeli katona nevét. Az ejtőernyős alakulathoz tartozó két, húszéves katona vasárnap esett el a Gázai övezet északi részén folytatott csatákban.



A palesztin vörösfélhold arról számolt be, hogy a Hebron melletti al-Arub menekülttáborban izraeli tűzben életét vesztette egy palesztin.



Hétfő reggel Izrael északi határánál Libanonból aknavetőkkel a nyugat-galileai birniti katonai bázis felé lőttek. Az akció elkövetőjeként a libanoni síita Hezbollah jelentkezett. A lövedékek lakatlan területen csapódtak be, nem okoztak személyi sérüléseket. Az izraeli hadsereg tüzérsége válaszul a tűz forrását célozta meg.