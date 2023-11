Pánik

Játékpisztoly okozott riadalmat Németországban

Lőfegyvernek látszó tárgy miatt riasztották a rendőrséget a németországi Trierben vasárnap, de kiderült, hogy csak játékpisztoly volt.



A szemtanúk elmondása szerint az egyik helyi benzinkútnál láttak néhány embert, amint egy lőfegyvernek látszó tárgyat tartanak a kezükben, ezért riasztották a hatóságokat - közölte a helyi rendőrség.



A vizsgálat során kiderült, hogy amit a szemtanúk fegyvernek néztek, csupán játékpisztoly volt.



A rendőrök felszólítottak mindenkit, hogy különösen a közelgő ünnepi szezon miatt nyilvános helyeken tartózkodjanak a fegyverviseléstől, még akkor is, ha nem is igazi fegyverről van szó.



Egy játéklőfegyver vagy egy másolat könnyen összetéveszthető egy igazi fegyverrel, így az ilyen esetek pedig akár komolyabb rendőri intézkedéseket is maguk után vonhatnak, mert kétely esetén a rendőrség úgy fog eljárni, mintha valódi fegyver lenne - tette hozzá a rendőrség.