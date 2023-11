Hosszú terror-alagutat találtak az izraeli csapatok az es-Sifá kórház alatt - videó

Hosszú, ötvenöt méteres terror-alagutat találtak az izraeli csapatok az es-Sifá kórház alatt a Gázai övezet északi részén - jelentette az izraeli hadsereg szóvivője X (Twitter) fiókjában.



Katonai egységek, a katonai hírszerzés és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közösen találták meg a legnagyobb gázai kórházban a tíz méter mélyen húzódó, ötvenöt méter hosszú járatot, s videót készítettek róla egy leeresztett kutya hátára szerelt kamerával.



Az alagút lejárata a kórház területén azon fészer alatt volt, ahol egy járművet is találtak rengeteg fegyverrel, köztük egy páncéltörő rakétával, töltényekkel és kalasnyikovokkal.



Az alagút folytatását egy ajtó zárja el, melyet több védelmi eszközzel biztosítottak: robbanásbiztos ajtóval és lő-nyílással, melyekkel a Hamász megpróbálja megakadályozni az izraeli erők behatolását. Az izraeli haderők tovább folytatják a Hamász föld alatti rendszerének feltárását.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing... pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG