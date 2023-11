Gyász

Volt amerikai elnökök és first lady-k búcsúztak Rosalynn Cartertől

Korábbi amerikai elnökök és feleségeik emlékeztek vasárnap Rosalynn Carterre, az egykori first ladyre, aki 96 év korában halt meg.



A 99 éves Jimmy Carter elnök felesége otthonában, családja körében hunyt el, alig néhány nappal azután, hogy hivatalosan bejelentették: egészségi állapotának romlása miatt, férjével közös otthonukban hospice ellátásban részesítik. Férje Jimmy Carter hivatalosan tavaly ősszel került hospice ellátásba.



Joe Biden elnök és felesége az egykori first lady-re közleményben emlékezett, akiről azt írták, hogy Rosalynn Carter "a nők és lányok egyenlőjogúságának bajnoka volt", a lelki egészség és jólét szószólója.



Joe Biden újságírók előtt vasárnap egy "hihetetlen családnak mondta a Cartereket, akik nagymértékű "kellemet" adtak az elnöki hivatalnak". A hivatalban lévő elnök hozzátette, hogy beszélt a Carter család tagjaival, akiktől megtudta, hogy elődje, az 1977-1981 között hivatalban lévő Jimmy Carter szerettei körében van.



Donald Trump előző elnök a közösségi médiában fejezte ki részvétét, és azt írta Rosalynn Carter megérdemelten vívta ki az ország csodálatát és elismerését. "A haditengerészeti feleség időszakával, kormányzófeleség idejével, first ladyként eltöltött éveivel, a Carter Centerben végzett munkájával és önkéntes tevékenységével kivételes örökséget hagy maga mögött" - írta Donald Trump.



Michelle Obama egykori first lady, Barack Obama felesége búcsúüzenetében azokat az alkalmakat idézte fel, amikor rendszeres ebédeiken találkozott a Fehér Házban Rosalynn Carterrel, és, aki több tanáccsal is ellátta azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az elnöki feleség szerepének betöltése.



George W. Bush, korábbi elnök azt írta, hogy nem volt Jimmy Carter elnöknek nagyobb szószólója, mint felesége, a partnerségük pedig csodálatos példája a lojalitásnak és hűségnek.



Bill és Hillary Clinton közleményében az emberi méltóság bajnokának nevezte a vasárnap elhunyt egykori first lady-t.



Az amerikai sajtóban közölt megemlékezések azt emelik ki Rosalynn Carter Fehér Házban töltött időszakából, hogy férje egyik legközelebbi hivatali tanácsadója is volt, akire a fehér házi tanácsadók annak idején úgy hivatkoztak, hogy a "társelnök". A sajtóban példaként felidézik, hogy alig néhány hónappal Jimmy Carter hivatalba lépése után 1977 tavaszán ő utazott Latin-Amerikába, hogy a katonai diktatúrák vezetőinek tudomására hozzá, hogy az Egyesült Államok megvonja katonai támogatását, amennyiben nem tartják tiszteletben az emberi jogokat.

Hivatali idejük alatt számos változtatást hoztak a fehér házi szokásokban, így például égetett szeszes italokat nem szolgáltak fel hivatalos eseményeken, a borok között az amerikaiakat részesítették előnyben, valamint a nagyszabású, báltermi eseményekkel szemben jobban szerették a piknikjellegű programokat.



Rosalynn Carter férjével közös otthona a Georgia állambeli Plains városa volt, ahol 1927 augusztusában megszületett.