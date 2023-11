Erőszak

Pszichiátriai klinikán lövöldöző férfit fékeztek meg a rendőrök New Hampshire-ben

A rendőrök azonosították azt a férfit, aki pénteken este egy pszichiátriai klinika előterében kezdett lövöldözni, és akit a kiérkező rendőrök lelőttek New Hampshire államban - közölte a hatóság szombaton.



Az állam főügyésze beszámolt arról, hogy a 33 éves John Madore egy pisztollyal jelent meg az egészségügyi intézményben, ahol halálosan megsebesítette a fegyvertelen biztonsági őrt, egy nyugalmazott rendőrfőnököt, ezt követően a kiérkező járőrök ártalmatlanították a támadót, aki meghalt.



John Formella állami főügyész beszámolt arról, hogy a rendőrök félautomata puskát és lőszereket, valamint taktikai felszerelést találtak egy bérelt kisteherautóban, a kórház parkolójában. Egyelőre nyomozás tárgya, hogy a járműnek köze van-e az erőszakos cselekmény elkövetőjéhez, ahogy jelenleg a támadó indítékát is vizsgálják. A főügyész ugyanakkor megállapította, hogy a rendőrjárőrök és a biztonsági őr fellépése "nagyon sok életet mentett meg".



A bűncselekmény az észak-keleti New Hampshire egyetlen állami fenntartású pszichiátriai klinikáján, egy 185 ágyas kórházban történt. Október végén a szomszédos Maine államban egy fegyveres 18 embert lőtt le, 13-at megsebesített egy kisvárosban több helyszínen.



Csütörtökön jelent meg a Gallup közvéleménykutató közbiztonságról szóló friss országos közvélemény-kutatása, ami az amerikaiak növekvő aggodalmát tükrözi a közbiztonság romlása miatt.



Az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 63 százaléka szerint súlyos, vagy nagyon súlyos probléma a bűnözés az országban - olvasható a kutatás összefoglalójában, ami megállapítja, hogy ez 9 százalékpontos növekedés az előző, 2021-es adatokhoz képest.



Az emberek több mint háromnegyede (77 százalék) az előző évhez képest növekvő bűnözést érzékel országos szinten, aminél magasabb értéket legutóbb az 1990-es évek elején mutatott a Gallup felmérése.



A saját lakókörnyékét illetően a megkérdezettek 55 százaléka érzékeli a bűncselekmények számának növekedését az előző évhez képest, ami rekord érték a felmérés 50 éves történetében.