Háború

Égessük fel Gázát most - vezető izraeli parlamenti képviselő

Egy magas rangú izraeli törvényhozó felszólította a hadsereget, hogy "égessék fel" Gázát, és ne engedjenek üzemanyagot a palesztin enklávéba, amíg a Hamász által fogva tartott túszokat szabadon nem engedik.



Nissim Vaturi, a Knesszet alelnöke pénteken tett megjegyzései a legújabbak az izraeli politikusok által a Hamásszal folytatott halálos harcokról tett kegyetlen hangú megjegyzések sorában.



"Ez az egész foglalatosság azzal, hogy van-e internet Gázában vagy nincs, azt mutatja, hogy semmit sem tanultunk. Túlságosan humánusak vagyunk" - írta Vaturi, Benjamin Netanjahu miniszterelnök Likud pártjának tagja az X-en (korábban Twitter).



"Égessük fel Gázát most, ennél kevesebb nem elég. Ne engedjetek be üzemanyagot, ne engedjetek be vizet, amíg a túszokat vissza nem kapjátok!"



A hónap elején Netanjahu felfüggesztette Amihai Eliyahu örökségvédelmi minisztert a kabinet üléseiről, miután az nukleáris fegyverek bevetését javasolta a palesztin enklávé ellen.



A Hamász több mint 200 túszt ejtett az Izrael elleni október 7-i támadása során, amelyben mintegy 1200 embert ölt meg, többségében civileket. Izrael válaszul bombázó hadjáratot és szárazföldi inváziót indított Gáza ellen.



Izrael emellett szinte teljes blokádot vezetett be a palesztin enklávé ellen, ami az ENSZ és emberi jogi csoportok szerint csak súlyosbította a katasztrofális humanitárius helyzetet.



A gázai egészségügyi minisztérium szóvivője, Ashraf al-Qudra pénteken újságíróknak elmondta, hogy az enklávé legnagyobb egészségügyi intézményének, az Al-Shifa kórháznak 24 betege halt meg egy izraeli rajtaütés során. Az IDF azzal vádolja a Hamászt, hogy katonai célokra használja az Al-Shifát és más kórházakat.



A helyi hatóságok szerint október 7-e óta több mint 11 000 ember halt meg Gázában. Hosszas viták után az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerdán határozatot fogadott el, amelyben humanitárius szünetet rendelt el a harcokban, valamint "a Hamász által fogva tartott valamennyi túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását".