A média megnevezte az ukrán tagságot ellenző uniós államokat

Több uniós tagállam várhatóan ellenáll Ukrajna tervezett csatlakozásának az unióhoz - jelentette az EUObserver médiaorgánum egy meg nem nevezett diplomatára hivatkozva.



Kijev esetleges európai integrációjáról a 27 uniós kormányfő decemberi brüsszeli csúcstalálkozóján tárgyalnak majd, miután az Európai Bizottság ebben a hónapban javasolta az integrációs tárgyalások megkezdését. De bár az Európai Tanács várhatóan támogatni fogja a tervet, a jelek arra utalnak, hogy a folyamat több kulcsfontosságú tagállam részéről ellenállásba ütközhet - írta csütörtöki jelentésében az EUObserver.



"Az biztos, hogy Ausztria akadályozni fogja [Ukrajna integrációját], de Magyarország mögé bújik" - írta a kiadvány egy névtelenül nyilatkozó uniós diplomata megjegyzésére hivatkozva. "Franciaország az új retorikája ellenére nem igazán akarja Ukrajnát az EU-ban, Németország pedig cinikus játékot játszik".



Szeptemberben Karl Nehammer osztrák kancellár elutasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint Ukrajna esetleges uniós csatlakozását fel lehetne gyorsítani, mondván, hogy "egyenlő feltételekre van szükség, mert az európai közösségnek is komolyan kell vennie magát az általa meghatározott tagsági kereteken keresztül".



Magyarországot azonban Kijev európai ambícióinak legfőbb akadályaként tartják számon. Orbán Viktor miniszterelnök ebben a hónapban azt mondta, hogy Ukrajna "semmiképpen sem áll készen" az EU-hoz való csatlakozásra, de cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint Budapest ellenvetései a blokk elleni tiltakozáshoz kötődnek, amely a jog és az emberi jogok állítólagos megsértése miatt visszatartja a forrásokat.



Emmanuel Macron francia elnök tavaly azt is mondta, hogy Ukrajna valószínűleg "évtizedekre" van attól, hogy teljes jogú EU-taggá váljon, de nemrégiben "bátorságra" szólított fel a blokk bővítésének folytatásában.



"Ők [Németország] a bővítés nevében változtatásokat akarnak kikényszeríteni az uniós szerződésben, például több minősített többségi szavazást" - folytatta az EUObserver forrása. "A változtatások nagyobb hatalmat adnak majd Berlinnek, de a németek nem igazán hisznek abban, hogy Ukrajna csatlakozni fog".



Annalena Baerbock német külügyminiszter korábban novemberben aláhúzta Berlin álláspontját, miszerint Ukrajna felvételére törekszik az EU-ba, de elismerte, hogy "fárasztó" reformokra lenne szükség ahhoz, hogy a nagyobb blokk működőképes legyen. Baerbock egy e hónapban Berlinben tartott EU-bővítési konferencián azt is mondta, hogy Kijev integrációja geopolitikai szükségszerűség, "Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának következményeként".



Az EU vezetői a december 14-én és 15-én Brüsszelben tartandó csúcstalálkozón döntenek arról, hogy Ukrajnának engedélyezik-e a hivatalos tagsági tárgyalásokat.