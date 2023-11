Erőszak

Újabb zenei mogult vádolnak nemi erőszakkal és szexkereskedelemmel

A hip-hop ikon Sean "Diddy" Combsot egy amerikai szövetségi bíróságon egykori barátnője, Casandra Ventura számos nemi erőszakkal és szexkereskedelemmel vádolta meg, ami a nő szerint egy évtizedes bántalmazási és erőszakos folyamat volt ellene.



A manhattani szövetségi kerületi bíróságon csütörtökön benyújtott kereset azt állítja, hogy a rap-előadó és producer többször megerőszakolta és fizikailag bántalmazta Venturát - aki Cassie néven énekelt - tíz éven át, attól kezdve, hogy a lány 19, a férfi pedig 37 éves volt. Hozzátette, hogy Combs állandó erőszakkal való fenyegetés mellett irányította az életének minden területét, amíg 2018-ban véget nem ért a kapcsolatuk.



A New York Times által csütörtökön közzétett nyilatkozatában Ventura azt mondta, hogy "végre készen állok arra, hogy elmondjam a történetemet, és hogy felszólaljak a magam nevében és más nők érdekében, akik erőszakkal és bántalmazással szembesülnek a kapcsolataikban".



A perben Combsot "sorozatos családon belüli bántalmazóként" írják le, aki állítása szerint gyakran bántalmazta fizikailag Venturát, "monoklit, zúzódásokat és vért hagyva maga után". Azt is állítja, hogy Combs "a sebezhető Venturát" drogokkal és alkohollal itatta, olyannyira, hogy a szerek "irányították az életét".



A perben leírt számos más állítás mellett hozzáteszik, hogy Combs arra kényszerítette Venturát, hogy férfi prostituáltakkal szexeljen, miközben filmre vette a találkozásokat, és hogy 2018-ban erőszakkal behatolt a nő otthonába, és megerőszakolta őt. Egy másik incidensben a kereset szerint Combs egy magasföldszinti szálloda erkélyéről lógatta le Ventura egyik munkatársát.



Mivel a kényszerített szexes esetek az Egyesült Államok különböző városaiban történtek, Ventura szexkereskedelem áldozata - állítja a kereset is.



Combs képviselője közleményben tudatta, hogy a zenei mogul tagadja a "sértő és felháborító" vádakat, amelyek azután kerültek nyilvánosságra, hogy a nő 30 millió dollárt kért hallgatása fenntartásáért.



"Ventura egy alaptalan és felháborító hazugságokkal teletűzdelt perhez folyamodott, amelynek célja Mr. Combs hírnevének bemocskolása és a pénzkeresés" - áll a közleményben a New York Times szerint. Combs ügyvédje, Benjamin Brafman a BBC Newsnak külön hozzátette, hogy Ventura állításai "szemenszedett zsarolás".



Ventura ügyvédje, Douglas Wigdor azonban azt mondta a Timesnak, hogy "Combs nyolc számjegyű összeget ajánlott fel Ventura asszonynak, hogy elhallgattassa őt és megakadályozza a per benyújtását. A nő visszautasította az erőfeszítéseit".



Ventura a mentális fájdalom és a súlyos érzelmi stressz mellett az elmaradt bérekért is meghatározatlan összegű kártérítést követel.

A háromszoros Grammy-díjas Combs, akit korábban Puff Daddy néven ismertek, a Bad Boy Records 1993-as megalapítása óta az amerikai zeneipar meghatározó szereplője, olyanokkal alkotott együttműködést, mint a Notorious BIG, Mary J. Blige és Lil' Kim.