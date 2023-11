Izraeli-palesztin

Megtalálták az egyik izraeli túsz holttestét az es-Sifá kórház közelében

A Gázai övezet északi részében, az es-Sifá kórház közelében az izraeli katonák megtalálták a Hamász iszlamista palesztin szervezet október 7-i terrortámadásában elhurcolt egyik túsz holttestét - jelentette az izraeli hadsereg szóvivője csütörtökön.



A 64 éves Judit Weisst a Beeri kibucból, otthonából hurcolták el a terroristák. Az épületben a meggyilkolt túsz környezetében katonai felszereléseket és fegyvereket is találtak. A katonák titkosszolgálati információk alapján érkeztek a helyre, ahonnan az emberrablók korábban távoztak. "Nem értünk el hozzá időben" - mondta Daniel Hagar szóvivő.



A kórházban az izraeli katonák feltárták a Hamász szervezet egyik alagútját, és egy járművet, melyet előkészítettek az október 7-i terrorakcióra.



Hagari bejelentette, hogy az elmúlt napokban megtaláltak két földalatti építményt, ahol a Hamász magas rangú parancsnokai tartózkodtak. Az egyikben Ahmed Ahandur, az északi brigád parancsnoka és Ajman Sziam, a rakétaegységek vezetője volt. Egy másik földalatti bunkerben a Hamász gázai övezetbeli miniszterelnöke, Esszam Al-Daálisz és az Iszmaíl Hanijéhez, a Hamász politikai vezetőjéhez közeli Ruhi Mostaha volt. Hagari szerint a Hamász megpróbálja eltitkolni a bunkereket ért támadás következményeit, de biztosan kijelenthető, hogy az építmények nagyon súlyos károkat szenvedtek.



Herci Halevi vezérkari főnök csütörtökön közölte, hogy a hadsereg "meglehetősen közel áll az ellenséges katonai rendszer megsemmisítéséhez a Gázai övezet északi részén". "A hadsereg folytatja hadműveleteit a Gázai övezetben, és amennyiben tőlünk függ egyik területen a másik után megöli a parancsnokokat, megöli a harcosokat és tönkreteszi az infrastruktúrát" - tette hozzá a Gázában harcoló katonákkal folytatott beszélgetésen.



Joáv Galant védelmi miniszter kijelentette, hogy a biztonságiak azon dolgoznak, hogy a Gázai övezet környékének bizonyos izraeli lakosai 2024 elején visszatérhessenek otthonaikba. "Akik nem tudnak visszatérni otthonukba, továbbra is teljes segélyezést kapnak a kormánytól. Az északi lakosok iránti elkötelezettségünk éppen olyan, mint a déliek iránti" - hangsúlyozta a védelmi miniszter a libanoni határ mellől is evakuált izraeliekre utalva.



Galant közölte, hogy reményei szerint január elsejétől az övezettől négy és hét kilométer közötti távolságra lévő néhány izraeli településen az élet visszakerülhet a normális kerékvágásba.