Állatok

Jelentős kárt okoztak idén a medvék a székelyföldi Kovászna megyében

A Romániában védettnek minősülő nagyvadak több mint száz hektár megművelt mezőgazdasági területet tettek tönkre és több száz háziállatot öltek meg. 2023.11.16 19:04 MTI

Jelentős, egymillió lejt (75,7 millió forintot) meghaladó kárt okoztak idén a medvék Kovászna megyében - közölte csütörtökön az Agerpres beszámolója szerint Gheorghe Neagu, a székelyföldi megye környezetvédelmi ügynökségének vezetője.



Az igazgató szerint a Romániában védettnek minősülő nagyvadak több mint száz hektár megművelt mezőgazdasági területet tettek tönkre és több száz háziállatot öltek meg. Három embert is megsebesítettek, őket kórházban kellett ellátni - írta a román hírügynökség.



Mint mondta, a nagyvadak mostanáig egymillió lejnyi (75,7 millió forint) kárt okoztak, a hatóság eddig az összeg alig egyharmadát fizette ki kártérítésként a károsultaknak. Az összeg év végére várhatóan meghaladja a 2021-es szintet, amikor a legtöbb medvekárt regisztrálták a székelyföldi megyében - vetítette elő. A vadállatok idén 260 juhot, 53 szarvasmarhát, 53 méhcsaládot, 649 szárnyast is megöltek.



Gheorghe Neagu szerint a Kovászna megyei barnamedvék számát 2183-ra becsülik a vadásztársaságok, mintegy 500 egyeddel többre, mint 2020-ban. A legtöbb Barót, Csernáton, Torja, Ozsdola, Bodzaforduló térségében van.



Arról is beszámolt, hogy idén 18 nagyvad lett gépkocsi- vagy vonatbaleset áldozata, tíz medvét pedig kilőttek, mivel rendszeresen bejártak lakott településekre és veszélyt jelentettek a lakosságra.



Elmondta: becslések szerint Romániában 7000 medve lehet, a pontos számuk tavasszal derül ki, amikor ismertetik a medvecenzus eredményeit. A legtöbb nagyvad Kovászna, Hargita és Maros megyében él - összegzett az igazgató.



Romániában 2016-ban tiltották be a medvevadászatot. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) idén kezdeményezett törvénytervezetet, amely a medvevadászatot újraengedélyezve megelőzési és beavatkozási kvótákat ír elő a romániai állományra. A Tánczos Barna volt román környezetvédelmi miniszter által előterjesztett tervezetet a szenátus már elfogadta, de a képviselőháznak is szavaznia kell róla.