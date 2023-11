Izraeli-palesztin

Izrael a túszok újabb nyomaira bukkant az es-Sifá kórházban

A kórházban tartott rajtaütésen rengeteg számítógépet és egyéb berendezést találtak, amelyek rávilágíthatnak a helyzetre, remélhetőleg a túszokkal kapcsolatban is. 2023.11.16 16:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az izraeli katonák az október 7-i terrortámadásban a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok már Gázában készült fényképeire bukkantak számítógépeken az es-Sifá kórházban - jelentette a katonai szóvivő csütörtökön.



Az izraeli hadsereg egyik szóvivője, Jonatán Konrikusz a BBC brit közszolgálati televíziónak elmondta, hogy a kórházban tartott rajtaütésen rengeteg számítógépet és egyéb berendezést találtak, amelyek rávilágíthatnak a helyzetre, remélhetőleg a túszokkal kapcsolatban is. Ezeken a túszokról elrablásuk után készült fotókra és videókra leltek, de a BBC hangsúlyozta, hogy a katonák nem mutatták meg a felvételeket.



"A Hamász itt volt az elmúlt napokban" - mondta Konrikusz. "Végső soron ez csak a jéghegy csúcsa, a Hamász nincs itt, mert látták, hogy jövünk. Biztosan ez késztette őket távozásra. Értékelésünk szerint van még mit felfedni" - tette hozzá.



Az izraeli egységek csütörtökön épületről-épületre haladtak a komplexumban, és emeletről-emeletre kutattak.



Néhány épület átvizsgálása után a Hamászhoz tartozó fegyvereket, hírszerzési anyagokat, köztük az október 7-i támadással kapcsolatos információkat, katonai technológiákat és katonai felszereléseket, parancsnoki állásokat, kommunikációs eszközöket találtak.



"Az izraeli hadsereg továbbra is a kórház területén tevékenykedik, és holttesteket vittek el" - közölte a kórház igazgatója, Mohamed Abu Szalmija az Al-Dzsazíra pánarab hírcsatornával csütörtökön. A Maárív című izraeli újság hírportálja palesztin jelentésekre hivatkozva azt közölte, hogy csütörtökön a Gázai övezetben ismét leállt az internetszolgáltatás.



A katonai szóvivők tájékoztatása szerint Bét Hanúnban egy Hamász-terrorista házában, kislánya ágyában rakétákat találtak, egy babakocsiban egy légelhárító rakétát, s a gyerekszobában több tucat kilogramm robbanóanyagot. Miután megtalálták, megsemmisítették a lőszereket.



A hadsereg csütörtökön újabb katona elestéről számolt be, a huszonkét éves modiini Slomó Ben Nun százados haláláról adtak hírt. Október hetedike óta összesen 371 izraeli katona vesztette életét a harcokban.



Az ország közepén található Modiin városba érkezett csütörtök délután a Gázai túszok családtagjainak Tel-Avivból Jeruzsálembe tartó menete. A város lakóinak tömege fogadta őket izraeli zászlókkal, majd a "nincs győzelem az utolsó túsz hazaérkezéséig" szlogent kiabálva elkísérték őket az övezetbe hurcolt, és ott megölt 19 éves katonanő, Noa Marciano otthonához. A túszok családtagjai ezután folytatták útjukat Jeruzsálem felé, ahol a miniszterelnöki hivatal elé fognak érkezni szombat este.

Csütörtök délután kiújult a rakétaháború Izrael északi, libanoni határánál. Számos lövedéket észlelt a légvédelem, melyek Libanonból átjutottak Izrael területére, majd lakatlan területeken csapódtak be. Emellett páncéltörő rakétát indítottak az izraeli hadsereg egyik állása ellen Dovev térségében. Válaszul az izraeli tüzérség libanoni célpontokat lőtt.