Spanyolország

A spanyol parlament újraválasztotta miniszterelnökké Pedro Sánchezt

A spanyol parlament újraválasztotta miniszterelnökké Pedro Sánchezt, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkárát csütörtökön Madridban.



A jelöltet a 350 fős törvényhozásban 179 képviselő támogatta, 171-en ellene szavaztak. Megválasztásához abszolút többségre, legalább 176 voksra volt szüksége.



Pedro Sáncheznek beiktatásához esküt kell tennie az alkotmányra VI. Fülöp király jelenlétében, majd várhatóan megnevezi kormányának tagjait.



A PSOE október végén koalíciós megállapodást kötött a több baloldali pártot tömörítő Sumar formációval.



Pedro Sánchezt összesen nyolc parlamenti párt képviselői választották miniszterelnökké, köztük két katalán függetlenségi formáció, a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) és az Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya), akiknek feltétele ehhez a katalán szeparatistáknak amnesztiát biztosító jogszabály volt.



A törvényjavaslatot, amely megszüntetné "a büntetőjogi, közigazgatási és számviteli felelősségét" azoknak, akik közreműködtek a katalán függetlenségi törekvések előmozdításában a 2012 és 2023 közötti időszakban, hétfőn terjesztette be a szocialista párt a parlamentnek.



Az amnesztia ellen csaknem két hete zajlanak folyamatos tüntetések a PSOE madridi székházánál. Szerda este mintegy kétezren tiltakoztak, akik közül többen ismét összetűzésbe kerültek a hatóságokkal. Tizennégy tüntetőt előállítottak, kilencet embert pedig a mentősöknek kellett ellátniuk, köztük egy rendőrt is.



A tüntetések miatt a miniszterelnök-választást megerősített biztonsági intézkedések között tartották meg, a rendőrség már napokkal korábban kordont vont a parlament alsóházának épülete köré.



A csütörtöki ülésnap kezdete előtt egy csoport több szocialista képviselőt inzultált, akik a biztonsági zónán kívül reggeliztek egy vendéglátóhelyen. A rendőröknek kellett elkísérniük őket a parlament épületéhez, de az egyik politikust így is eltalálták egy tojással.



A miniszterelnök-választáson nemmel szavazó jobboldali ellenzéki pártok a parlamenti vita során élesen bírálták az amnesztiatörvényt, amelyet alkotmányellenesnek tartanak.



Az amnesztiatörvény, miután az alsó- és a felsőház is megtárgyalja és szavaz róla, várhatóan tavasszal léphet hatályba.