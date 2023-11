Bűncselekmények

Franciaországban 15 százalékkal emelkedett a párkapcsolati erőszak sértetteinek száma

Franciaországban mintegy 244 ezer párkapcsolati erőszakot elszenvedő sértettről tudtak 2022-ben a hatóságok, ez 15 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest - közölte csütörtökön a belügyminisztérium. A tájékoztatás szerint a sértettek 87 százaléka nő, és a megvádoltak 89 százaléka férfi. A belbiztonsági szolgálat minisztériumi statisztikája szerint az áldozatoknak alig negyede tesz feljelentést.



"Miután a témáról szabadabban lehet beszélni, illetve a rendőrségnél és a csendőrségnél javultak a sértettek fogadásának körülményei, megduplázódott 2016 óta azon sértettek száma, akikről a hatóságoknak tudomásuk van" - hangsúlyozta a tárca. Azon áldozatok aránya (28 százalék), akik a nyilvántartásba vételük évét megelőzően történt incidensekről számoltak be, 2021-hez képest stabil maradt - olvasható a közleményben.



A belügyminisztérium szerint azonban ezek az adatok "nem tükrözik közvetlenül a bűncselekményekben bekövetkezett változásokat", mivel a feljelentési hajlandóság "függ a bűncselekmény jellegétől, az elkövetés körülményeitől" és "a társadalmi magatartások változásától", mégpedig "az életbe léptetett védő- vagy büntetőintézkedésektől". Előfordulhat például, hogy egyes eseteket "egyáltalán nem vagy csak később jelentenek be" - hívták fel a figyelmet a közleményben, amely szerint a sértettek alig negyede tesz panaszt.



A becslések a bejelentett incidensek és egy, az áldozatiságot vizsgáló reprezentatív felmérés összehasonlításán alapulnak. A Genese 2021 európai felmérés szerint 2020-ban a 18 és 74 év közöttiek 0,6 százaléka (a nők 0,9 százaléka és a férfiak 0,2 százaléka) mondta azt, hogy párja vagy volt párja által elkövetett fizikai, szexuális vagy pszichológiai erőszak áldozatává vált.



A panaszt tevők aránya a fizikai erőszak (34 százalék) és a lelki zaklatás (26 százalék) esetében magasabb a korábbinál, a párkapcsolaton belüli szexuális erőszak esetében viszont alacsonyabb (10 százalék). Összességében a bejelentett erőszak áldozatainak 86 százaléka nő, a megvádoltak 87 százaléka pedig férfi.



A bejelentett erőszak kétharmada fizikai, 30 százaléka verbális vagy pszichológiai, öt százaléka pedig szexuális jellegű.



Az áldozatok háromnegyede 20 és 45 év közötti, s azon belül a 30-34 éves korosztály a leginkább érintett, ők teszik ki a sértettek hét százalékát. A fizikai erőszak (emberölés, kínzás) "továbbra is nagyon ritka, a bejelentett esetek kevesebb mint egy százalékát jelentik" - jegyezte meg a minisztérium.



A szeptember elején közzétett összesítés szerint 2022-ben 145 párkapcsolati emberölést regisztráltak Franciaországban, köztük 118 nő volt, néggyel kevesebb, mint 2021-ben.



Anne-Cécile Mailfert, a Nők Alapítványa elnöke szerint a "stabil számok arra utalnak, hogy az erőszak megelőzése és az áldozattá váló nők védelme érdekében nem elégségesek az erőfeszítések".