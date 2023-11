Illegális bevándorlás

Sunak: sürgősségi törvénytervezet készül a ruandai áttelepítések ügyében

A brit kormány sürgősséggel új törvénytervezetet készít, amely lehetővé teszi, hogy a londoni alsóház biztonságos országnak nyilvánítsa Ruandát - jelentette be szerdán Rishi Sunak brit miniszterelnök.



Sunak utalt egy olyan törvénymódosítás lehetőségére is, amelynek alapján az Emberi Jogok Európai Bíróságának nem lesz módja a brit parlamenti döntések végrehajtásának megakadályozására.



A Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján a konzervatív párti miniszterelnök elmondta: kormánya olyan új államközi szerződésen dolgozik, amely törvényerejű garanciákat teremt arra, hogy a Nagy-Britanniába illegálisan bejutó, Ruandába áttelepítendő menedékkérőket a közép-afrikai ország ne toloncolja tovább más országokba.



Sunak hozzátette: az új megállapodás azt is garantálja, hogy Nagy-Britannia visszafogadja mindazokat, akinek visszaszállítását bíróság rendeli el.



Az áttelepítési programról Boris Johnson volt brit kormányfő kötött megállapodást Ruandával tavaly, de a brit legfelsőbb bíróság szerdai végzésében jogellenesnek minősítette a tervet. A legmagasabb brit jogi fórum öttagú tanácsának egyhangú határozata szerint fennáll ugyanis annak a kockázata, hogy a Nagy-Britanniából áttelepített menedékkérőket a ruandai kormány visszatoloncolja azokba az országokba, ahonnan elmenekültek, vagy más olyan országokba, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket, ez viszont ellentétes a nemzetközi és a brit emberi jogi törvényekkel.



Johnson a megállapodást ismertető tavalyi alsóházi tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Ruanda a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik.



Az egyezményt bírósági útra terelő emberi jogi szervezetek viszont azzal érveltek, hogy Ruandában önkényuralmi rezsim van hatalmon, amely nem riad vissza a kínzástól, sőt a gyilkosságoktól sem, ha valaki szembefordul vele.



Szerdai sajtótájékoztatóján Rishi Sunak kijelentette: a ruandai áttelepítés ügyében kialakult "jogi körhintát" meg kell állítani, éppen ezért a sürgősséggel készülő törvénytervezet garantálja, hogy a továbbiakban nem lehet a Ruandába induló áttelepítő járatok elindulását újból és újból a brit bíróságokon megakadályozni.



Sunak szerint ezzel együtt is fennáll jelenleg a lehetősége annak, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága beavatkozik.



A brit miniszterelnök kijelentette azonban: ha a strasbourgi székhelyű bírói fórum "szembefordul a brit parlament kifejezett akaratával", akkor ő törvénymódosításokra is készen áll, és hajlandó a nemzetközi kapcsolatrendszer vonatkozó elemeinek felülvizsgálatára is "az utunkban álló akadályok eltávolítása végett".