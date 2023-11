Ukrajnai háború

Az Európai Bizottság újabb, a tizenkettedik szankciós csomag elfogadására tett javaslatot

Az Európai Bizottság több mint száz embert helyezne korlátozó intézkedések hatálya alá, újabb behozatali és kiviteli tilalmakat, valamint az olajárplafon szigorítására és az uniós szankciók kijátszása elleni fellépésre irányuló intézkedések elfogadását is szorgalmazza az elfogadásra javasolt, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett tizenkettedik szankciós csomagjában - tájékoztatott közleményében az Európai Külügyi Szolgálat (EKSz) szerdán.



A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság, valamint Josep Borrell uniós külügyi és biztoságpolitikai főképviselő az Európai Tanács októberi ülésének azon határozatával összhangban tett javaslatot a tizenkettedik szankciós csomagra, hogy tovább gyengítse Oroszország képességét az Ukrajna elleni háború folytatására.



A bizottsági javaslat több mint további 120 ember, illetve szervezet szankcionálását javasolja Ukrajna önállóságának és területi egységének aláásásában játszott szerepük miatt. Közéjük az orosz katonai, védelmi és informatikai szektor szereplői, valamint más fontos gazdasági szereplők tartoznak. A javasolt intézkedések azokat célozzák, akik a közelmúltban jogtalanul szerveztek "úgynevezett választásokat" Ukrajna Oroszország által ideiglenesen megszállt területein, valamint, akik felelősek az ukrán gyermekek erőszakos "átneveléséért", illetve azokat a szereplőket, akik hamis információt és propagandát terjesztenek Oroszország Ukrajna elleni háborújának támogatására - közölték.



A főképviselő az uniós bizottsággal együtt új behozatali és kiviteli tilalmak, valamint az olajárplafon szigorítására és az uniós szankciók kijátszása elleni fellépésre irányuló intézkedések elfogadását is javasolja. A javaslatok célja a szankciós keret általános megerősítése - húzták alá.



"A szankciós csomagok az Oroszország Ukrajna elleni jogellenes háborújára válaszul kidolgozott uniós stratégia részét képezik, valamint erősítik az Ukrajna politikai, gazdasági és katonai támogatását célzó intézkedéseket" - fogalmaztak.



Az EU politikája továbbra is az, hogy fokozza az Oroszországra gyakorolt nyomást annak érdekében, hogy hagyjon fel az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog sorozatos megsértésével, és, hogy ezeket a jogsértéseket költségesebbé tegye az orosz háborús gépezet számára - tette hozzá közleményében az uniós külügyi szolgálat.