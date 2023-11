Háború

Vizsgálják Izraelt háborús bűnök miatt - Human Rights Watch

Izraelnek a gázai kórházak, mentőautók és egészségügyi személyzet elleni támadásait "háborús bűnökként" kellene kivizsgálni - közölte kedden a Human Rights Watch (HRW), sürgetve a nyugat-jeruzsálemi kormányt, hogy azonnal vessen véget az ilyen csapásoknak.



Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) támadásai "nyilvánvalóan törvénytelenek" és "tovább rombolják" a gázai egészségügyi rendszert a HRW szerint. Bár Izrael a hónap elején "a kórházak kegyetlen felhasználásával" vádolta meg a Hamászt, "semmilyen előterjesztett bizonyíték nem indokolta, hogy a kórházakat és a mentőket megfosszák a nemzetközi humanitárius jog szerinti védett státuszuktól" - tette hozzá a csoport.



"A kórházakra mért csapások több száz ember halálát okozták, és sok beteget komoly veszélynek tettek ki, mert nem kaptak megfelelő orvosi ellátást" - mondta Dr. A. Kayum Ahmed, a HRW egészséghez való joggal foglalkozó különleges tanácsadója, megjegyezve, hogy a gázai egészségügyi infrastruktúrát "már így is súlyosan érintette a törvénytelen blokád".



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint november 12-ig legalább 521 ember - köztük 16 egészségügyi dolgozó - halt meg 137 "egészségügyi ellátás elleni támadásban" Gázában. Az ENSZ megállapította, hogy november 10-én az enklávékban az alapellátási létesítmények kétharmada és a kórházak fele "nem működött", miközben "soha nem látott számú súlyosan sérült beteggel" kellett foglalkozniuk.



Az enklávéban a palesztin halálos áldozatok száma összesen 11 ezerre emelkedett október 7. óta, amikor Izrael hadat üzent a Hamásznak, miután a palesztin csoport halálos csapást mért a közeli izraeli településekre, ahol a becslések szerint 1200 ember vesztette életét.



Izrael elvágta a gázai víz- és áramellátást. A helyi kórházakból kifogytak a gyógyszerek és az alapvető felszerelések, a HRW pedig orvosoktól hallotta, hogy fertőtlenítőszerként ecetet használnak.



"Az izraeli kormánynak azonnal véget kell vetnie a kórházak, mentőautók és más civil objektumok elleni törvénytelen támadásoknak, valamint a Gázai övezet teljes blokádjának, amely a kollektív büntetés háborús bűncselekményének minősül" - közölte a HRW, miközben felszólította a Hamászt és más palesztin fegyveres csoportokat, hogy "tegyenek meg minden lehetséges óvintézkedést annak érdekében, hogy megvédjék az ellenőrzésük alatt álló civileket a támadások hatásaitól, és ne használják a civileket "emberi pajzsként"".



A csoport sürgette a gázai egészségügyi infrastruktúra elleni IDF-támadások kivizsgálását, és a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) - amelynek joghatósága a megszállt palesztin területeken van - bevonását is.

Eközben az Egyesült Államoknak, az Egyesült Királyságnak, Kanadának, Németországnak és más országoknak "fel kellene függeszteniük a katonai támogatást és a fegyvereladásokat" Izraelnek, "amíg annak erői büntetlenül folytatják a palesztin civilek elleni széles körű, súlyos, háborús bűncselekménynek minősülő visszaéléseket" - mondta a HRW.