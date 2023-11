Tolvajok törték fel a Joe Biden unokájára vigyázó titkosügynökök szolgálati terepjáróját

Fegyvert használtak a Joe Biden unokájának biztonságáért felelős amerikai titkosszolgálati ügynökök washingtoni idő szerint vasárnap éjfélkor, amikor ismeretlenek megpróbálták feltörni járművüket.



A hatóság közleménye szerint három ember törte be a kormányzati terepjáró ablakát az Egyesült Államok fővárosának elit negyedében, Georgetownban, amire reagálva az egyik ügynök rálőtt a feltételezett tettesekre. A titkosszolgálat (US Secret Service) hivatalos tájékoztatója szerint a lövedék vélhetően senkit nem talált el. A három támadó autóval menekült el a helyszínről, változatlanul tart a nyomozás.



A titkosszolgálat emberei Naomi Bident, Joe Biden elnök unokáját kísérték, amikor a rablási kísérlet történt.



A médiabeszámolók szerint az eset rávilágított a közbiztonság romlására az Egyesült Államok fővárosában. A rendőrségi statisztika szerint Washington területén idén már 750 autórablás történt, amikor a tulajdonos szeme láttára, esetenként a sofőrt kirángatva vitték el a járművet, míg a klasszikus autólopások száma meghaladta a 6000-et. Nagy figyelmet kapott októberben, amikor a Capitolium közelében három fegyveres Henry Cuellar texasi képviselő autóját rabolta el. A politikusnak nem esett baja a bűncselekményben.



Az összesített bűnözési statisztika szerint az amerikai fővárosban idén eddig 40 százalékkal volt magasabb a bűncselekmények száma az elmúlt évhez képest.

Secret Service agents assigned to protect President Biden's granddaughter Naomi opened fire as several people were breaking into an unoccupied government vehicle. https://t.co/X23mRvIe8n