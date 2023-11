Többen meghaltak egy londoni lakástűzben, köztük gyerekek is - videó

Öt ember, köztük három gyerek vesztette életét hétfőn egy londoni lakástűzben. Valamennyien ugyanannak a családnak a tagjai voltak.



A lángok a brit főváros nyugati határában, a Heathrow repülőtér szomszédságában fekvő Hounslow kerület egyik lakóházában pusztítottak.



A rendőrség beszámolója szerint a ház lakói közül egy ember eltűnt, egy másikat könnyebb sérüléssel szállítottak kórházba.



Az oltásban tíz tűzoltóautó és hetven tűzoltó vett részt.



A városrészben jelentős létszámú indiai közösség él, amely ezekben napokban tartja az egyik legnagyobb hindu ünnep, a diváli - a fény ünnepe - ceremóniáit. A rendezvények egyik hagyományos eleme a mécsesek gyújtása, az utóbbi években pedig az ünneplés részévé vált a petárdázás is.



A tűzoltóság azonban egyelőre csak annyit közölt, hogy a tűz okát "nyitott kérdésként" kezeli.



A hétfői szerencsétlenség az áldozatok számát tekintve a legsúlyosabb tűzeset Londonban a Grenfell Tower nevű 24 emeletes nyugat-londoni toronyházban 2017 nyarán kitört tűvész óta, amelynek 72 hivatalosan azonosított halálos áldozata volt.

