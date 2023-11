Nagy-Britannia

Menesztette belügyminiszterét a brit kormányfő

Suella Braverman egy cikkben azt írta, hogy a londoni rendőrség "kivételez" a Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek elleni tiltakozó megmozdulások résztvevőivel. 2023.11.13 11:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Menesztette hétfőn a belügyminiszteri tisztségből Suella Bravermant Rishi Sunak brit miniszterelnök.



A Downing Street nem sokkal később bejelentette, hogy Suella Braverman utódja a belügyi tárca élén James Cleverly eddigi külügyminiszter.



A döntés közvetlen előzményeként heves belpolitikai viták robbantak ki Braverman múlt heti cikke körül, amelyben azt írta, hogy a londoni rendőrség "kivételez" a Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek elleni tiltakozó megmozdulások résztvevőivel.



A The Times című konzervatív napilapban megjelent írás közlése után nem sokkal kiderült, hogy Braverman - a nyilvános miniszteri megnyilvánulásokat szabályozó protokollt megsértve - nem hajtotta végre azokat a változtatásokat, amelyeket a miniszterelnöki hivatal kért előzetesen a cikk nyelvezetében.



Londonban eddig öt egymást követő szombaton tartottak tömeges demonstrációkat a Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek ellen. A most szombati tüntetés volt messze a legnagyobb: a rendőrség becslése szerint a részvevők száma meghaladta a 300 ezret.



A rendőrségre jelentős politikai nyomás nehezedett a szombaton - a háborús halottak hivatalos nagy-britanniai emléknapján - tartott tüntetés betiltása végett. Sir Mark Rowley, a Scotland Yard főparancsnoka azonban erre nem volt hajlandó, többször is kijelentve, hogy ennek jogi küszöbe "rendkívül magas".



Suella Braverman a The Timesban múlt csütörtökön közölt cikkében úgy fogalmazott: ez az álláspont "azt az érzetet kelti", hogy a rendőrségi vezetők kivételeznek a palesztinpárti tüntetőkkel, "az agresszivitásba torkolló szélsőjobboldali és nacionalista demonstrációkra" ugyanis a rendőrség nagyon helyesen kemény választ ad, "jórészt szemet huny azonban", amikor "a palesztinpárti népség" tanúsít szinte ugyanilyen magatartást.



Braverman szerint a futballszurkolók is hangosan kifogásolják, hogy a rendőrség velük szemben milyen keményen lép fel "a baloldal által kedvelt, politikai kötődésű kisebbségi csoportokkal összehasonlítva".



A most szombati palesztinpárti demonstráció idején ellentüntetők is az utcára vonultak. A Scotland Yard beszámolója szerint az ellentüntetés résztvevői jórészt szélsőjobboldali csoportokhoz kötődtek; nem egyet közülük korábban futballhuliganizmus miatt ítéltek el.



Jelen volt az ellentüntetéseken az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű, iszlámellenes megmozdulásairól korábbról is ismert szerveződés alapítója, Tommy Robinson és a csoport számos tagja.



Az ellentüntetők több helyen összecsaptak a rendőrséggel, és rátámadtak a palesztinpárti demonstráció résztvevőire is.



Az ügyből hatalmas belpolitikai vihar támadt, és Rishi Sunak miniszterelnökre az elmúlt napokban mind erősebb nyomás nehezedett Suella Braverman menesztése végett.

Az ellenzéki Munkáspárt nyilatkozata szerint a szombaton utcára vonult szélsőjobboldali ellentüntetőket a belügyminiszter cikke bátorította fel.