Öt amerikai katona meghalt a Földközi-tengeren történt helikopterbalesetben

Öt amerikai katona halt meg a Földközi-tenger keleti medencéjében szombaton légi szerencsétlenségben - közölték katonai illetékesek vasárnap.



Az amerikai hadsereg térségért is felelős európai parancsnokságának (US European Command) frissített közlése szerint egy helikopter érintett a szerencsétlenségben, amely "egy katonai gyakorlat keretében rutin légi üzemanyag-feltöltést végzett", amikor lezuhant. A balesetben a jármű teljes személyzete meghalt.



Az első, szombati bejelentés még nem szólt áldozatokról, és abból az sem derült ki, hogy egy helikopterről volt szó. Azt ugyanakkor továbbra sem közölte az amerikai hadsereg, hogy a helikopter és legénysége a Földközi-tenger térségében tartózkodó amerikai kötelékek közül melyikhez tartozott, és a hozzátartozók tájékoztatásáig neveket sem hoznak nyilvánosságra. Az első közlemény azt hangsúlyozta, hogy a katonai jármű kizárólag gyakorlat miatt volt a levegőben és "ellenséges cselekményre utaló jelek nincsenek".



Az Izrael elleni október 7-i nagyszabású Hamász támadás nyomán az Egyesült Államok fokozta katonai jelenlétét a térségben, többi között ott tartózkodik két repülőgép-hordozó és kísérő hadihajóik, valamint a Közel-Keleten állomásozó amerikai tengerészgyalogságot is készenlétbe helyezték.



Lloyd Austin védelmi miniszter vasárnap közleményt adott ki, amely szerint a baleset részleteit továbbra is vizsgálják. A miniszter megfogalmazása szerint a szerencsétlenség szomorú emlékeztető arra, hogy a hadseregben szolgálatot ellátó katonák minden nap életüket teszik kockára az ország biztonságáért.



Joe Biden, elnök szintén közleményben nyilvánított részvétet a szolgálatteljesítésben meghalt katonák hozzátartozóinak, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az öt emberéletet követelő baleset pontosan a Veteránok Napján történt.



Veteránok Napja az Egyesült Államokban nemzeti ünnep, amelyen köszönetet mondanak a katonáknak az ország érdekében a múltban és jelenben hozott áldozatokért.

