Gyász

Meghalt Schwarzenberg

Meghalt szombaton Karel Schwarzenberg volt cseh külügyminiszter, kormányfőhelyettes, a TOP 09 párt egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke. Az 1989-es csehszlovákiai rendszerváltás utáni cseh politika egyik meghatározó személyiségét 85 éves korában Bécsben érte a halál - jelentette a CTK hírügynökség vasárnap, vezető cseh politikusok reagálását is idézve.



A történelmi cseh-német arisztokrata Schwarzenberg család az 1948-as csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel után Ausztriába emigrált. A család cseh ágához tartozó Karel Schwarzenberg 1989 előtt politikailag és anyagilag is támogatta a csehszlovákiai ellenzéket, a rendszerváltás után visszatért Csehszlovákiába és az államfővé választott Václav Havel első hivatalvezetője lett. Aktívan bekapcsolódott a politikába, s két ízben is külügyminiszter volt (2007-2009, 2010-2013). A 2013-as, első közvetlen cseh elnökválasztáson a szavazatok 45 százalékának megszerzésével Milos Zeman mögött a második lett. A kampányban élesen bírálta a 2. világháború után kiadott Benes-dekrétumokat.



Karel Schwarzenberg az egyik nagymamája révén családilag is kötődött a magyarsághoz. A politikus 2007-ben döntő szerepet játszott abban, hogy a cseh történészek bizonyítékokat találtak arra, hogy Esterházy János, az 1956-ban a morvaországi Mírov várbörtönében elhunyt szlovákiai magyar politikus hamvai a kommunizmus áldozatainak prágai tömegsírjában nyugszanak.



Vezető cseh politikusok vasárnap - politikai beállítottságuktól függetlenül - egybehangzóan méltatták Karel Schwarzenberg személyiségét, szerepét a cseh demokrácia kiépítésében. Petr Fiala kormányfő szerint Karel Schwarzenberg ősi családi hagyományait folytatva a rendszerváltás előtt és után is mindig aktívan és önzetlenül szolgálta Csehországot. Petr Pavel államfő, aki októberben a legmagasabb cseh állami kitüntetést, a Fehér Oroszlán érdemrendet adományozta az akkor már hosszabb ideje súlyos beteg Karel Schwarzenbergnek, a rendszerváltás utáni cseh politika egyik meghatározó személyiségének minősítette az elhunyt politikust.