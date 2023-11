Háború

Tovább már ne küldjön fiatal ukránokat a halálba, tanácsolta Musk Zelenszkijnek

A technológiai milliárdost Lex Fridman amerikai podcasterrel pénteken megjelent interjúban arról kérdezték, hogy szerinte Zelenszkijnek tárgyalnia kellene-e a békéről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

"A történelem nem fog jó szemmel nézni azokra a vezetőkre, akik szükségtelenül feláldozzák csapataikat, így Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnöknek is el kellene kerülnie, hogy szükségtelenül fiatal ukránokat küldjön mészárolni az Oroszországgal vívott csatatérre - mondta Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója. Kommentárjai Kijev akadozó ellentámadása közepette hangzottak el, amely Moszkva állítása szerint már több tízezer ukrán katona halálát okozta.



A technológiai milliárdost Lex Fridman amerikai podcasterrel pénteken megjelent interjúban arról kérdezték, hogy szerinte Zelenszkijnek tárgyalnia kellene-e a békéről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.



Musk nem adott egyenes választ, de megjegyezte, hogy "csak azt javasolná [Zelenszkijnek], hogy ne küldje a lövészárkokban meghalni az ukrán fiatalok virágját", függetlenül attól, hogy tárgyal-e Putyinnal vagy sem.



"Aki támad, az tömegesen veszít embereket, és a történelem nem fog jó szemmel nézni rá" - tette hozzá.



A Tesla vezérigazgatója már többször is kifejtette véleményét a Moszkva és Kijev közötti ellenségeskedésekről, szeptemberben megjegyezve, hogy a nyár elején kezdődött ukrán ellentámadás "annyi halált hozott, olyan kevés nyereségért".



Musk korábban egy béketervet vetett fel, amely szerint Kijevnek el kellene ismernie a Krímet Oroszország részeként, míg a négy volt ukrán területnek, amelyek tavaly ősszel népszavazáson elsöprő többséggel az Oroszországhoz való csatlakozás mellett voksoltak, ENSZ-felügyelet mellett újra kellene szavaznia. Az ötlet azonban visszatetszést váltott ki Ukrajnában. Andrej Melnik, az ország akkori németországi nagykövete azt mondta Musknak, hogy "b@szódjon meg".



Moszkva többször is kijelentette, hogy nyitott a tárgyalásokra Kijevvel, bár tavaly ősszel Zelenszkij aláírt egy rendeletet, amely megtilt minden tárgyalást Oroszországgal, amíg Putyin hatalmon van. Ezt az álláspontját a hónap elején megerősítette, és ismét kizárta, hogy engedményeket tegyen Moszkvának.



Ukrajna ellentámadása június eleje óta tart, de nem sikerült jelentős teret nyernie. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter Kijev veszteségeit több mint 90 000 katonára becsülte, miközben rámutatott az ukrán hadsereg moráljának romlására.



Ukrán tisztviselők, köztük Zelenszkij is, elismerték, hogy a hadjárat komoly nehézségeket okoz, és a nyugati segítség késedelmét, a félelmetes orosz védelmet és Moszkva légi fölényét okolják. A hónap elején Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka, Valerij Zaluzsnyij tábornok elismerte, hogy a kijevi csapatok nem valószínű, hogy "mély és szép áttörést" érnek el, hacsak nem szereznek technológiai előnyt Oroszországgal szemben.