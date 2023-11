Háború

Az orosz győzelem tragédia lenne - NATO

Oroszország győzelme az Ukrajnával folytatott konfliktusban hatással lenne a NATO biztonságára - mondta Jens Stoltenberg főtitkár pénteken újságíróknak. Az Egyesült Államok vezette blokk továbbra is támogatni fogja Kijevet fegyverekkel és lőszerrel, hogy elkerüljön egy ilyen "veszélyes" végkifejletet - tette hozzá.



Washington és szövetségesei, valamint partnerei nemcsak azért támogatják Ukrajnát, mert különböző találkozókon "beleegyeztek", hanem azért is, mert "ez az érdekünkben áll" - mondta Stoltenberg Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatón Berlinben.



"Nem szabad elfelejtenünk és meg kell értenünk, hogy ha [Vlagyimir] Putyin [orosz] elnök győz Ukrajnában, az tragédia az ukránok számára, de számunkra is veszélyes" - mondta Stoltenberg, azt állítva, hogy egy orosz győzelem "tekintélyelvű vezetőket" bátorítana arra, hogy erőszakot alkalmazzanak és "megsértsék a nemzetközi jogot", hogy "elérjék, amit akarnak".



"Ez sebezhetőbbé tesz minket" - mondta Stoltenberg, hozzátéve, hogy "bízik abban, hogy Észak-Amerika és Európa együtt továbbra is támogatni fogja Ukrajnát", és hogy ez az egyetlen módja annak, hogy "tárgyalásos úton békés megoldást találjanak erre a konfliktusra".



"Tudjuk, hogy minél erősebb Ukrajna a csatatéren, annál erősebb lesz a kezük a tárgyalóasztalnál" - mondta Stoltenberg.



Hozzászólása akkor hangzott el, amikor a Pentagon arra figyelmeztetett, hogy a Kijevnek nyújtott katonai támogatás hamarosan kifut, ha az amerikai törvényhozók nem hagynak jóvá egy új finanszírozási csomagot Ukrajna számára.



Kijev ismételten kizárta a Moszkvával folytatott tárgyalásokat, és az orosz csapatok teljes kivonását követeli minden olyan területről, amelyet Ukrajna sajátjának vall. Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök a héten a Reutersnek adott interjújában megismételte ezt a követelést, hozzátéve, hogy Kijev szükség esetén amerikai segítség nélkül is folytatná a harcot.



Zelenszkij cáfolta egyes médiumokban megjelent értesüléseket, amelyek szerint Ukrajna nyugati támogatói állítólag arra bátorították Kijevet, hogy kezdjen béketárgyalásokat Moszkvával. "Ez nem fog megtörténni" - mondta a múlt héten Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.



Zelenszkij 2022 októberében rendeletet írt alá, amely megtiltotta Ukrajnának, hogy bármilyen tárgyalást folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.



Oroszország többször jelezte, hogy kész tárgyalásokat folytatni Kijevvel, de ragaszkodott ahhoz, hogy az ilyen tárgyalásoknak figyelembe kell venniük Moszkva biztonsági érdekeit és a "helyi valóságot". 2022 őszén négy volt ukrán terület - köztük a két donbászi köztársaság - népszavazások sorozatát követően hivatalosan is csatlakozott Oroszországhoz.

Kijev a szavazásokat "színlelésnek" minősítette, és igyekezett visszaszerezni az ellenőrzést a négy terület, valamint a Krím felett, amely 2014-ben egy másik népszavazást követően csatlakozott Oroszországhoz.