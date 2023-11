Hiányozott az ablaküveg az Angliából induló repülőn, a személyzet vette észre már a levegőben - képek

Egy Floridába tartó járat Londonból való indulása után hirtelen visszafordulásra kényszerült, mivel az ablaküvegei sérültek voltak, illetve egyenesen hiányoztak a keretükből - derült ki egy jelentésből.



Az Airbus A321-es repülőgép több utastéri ablaküvege megsérült a napfelkelte illúziójának keltésére használt nagy teljesítményű reflektorok miatt - derül ki a légi baleseteket vizsgáló részleg (AAIB) jelentéséből.



A sérüléseket azonban csak azután fedezték fel, hogy a repülőgép felszállt és mintegy 14 500 láb magasra emelkedett.



"Súlyosabb következményekkel" járhatott volna, ha "az ablakok integritása nagyobb nyomáskülönbségnél veszik el" - írta az AAIB az esetről kiadott külön közleményében.

A bérelt járat október 4-én a Stansted repülőtérről az orlandói nemzetközi repülőtérre tartott volna, kilenc utassal és 11 fős személyzettel.



Több utas elmondta, hogy a repülőgép utastere "zajosabbnak és hidegebbnek" tűnt, mint amihez hozzászoktak, miután a biztonsági övek jelzéseit kikapcsolták.



A személyzet akkor vette észre, hogy valami nincs rendben, amikor a repülőgép bal oldalán lévő egyik ablak tömítése "csapkodott a légáramlatban". A zajt úgy jellemezték, hogy "olyan hangos volt, hogy az ember majdnem megsüketült".



A pilóta csökkentette a repülési sebességet, mielőtt a gép mindössze 36 perccel a felszállás után visszafordult, és biztonságosan leszállt Stanstedben.



A földi vizsgálat megállapította, hogy két ablaküveg hiányzott, egy harmadik "elmozdult", egy negyedik pedig "kiállt a gép bal oldalából".

Florida-bound flight took off with missing window panes, U.K. investigators report https://t.co/NUv8GIPa96