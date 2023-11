Terror

Az Európai Parlament sms-ben értesítette az EP-képviselőket a bombafenyegetésről

Bombafenyegetés miatt péntek délelőtt lezárták az Európai Parlament melletti, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság közelében található Leopold parkot - derült ki az Európai Parlament (EP) biztonsági szolgálatának az EP-képviselőknek küldött üzenetéből. Később az Európai Parlament biztonsági szolgálata közölte: a zárlatot a rendőrség feloldotta, a Leopold parkot újra megnyitották.



Az Európai Parlament sms-ben küldött üzenetben értesítette az EP-képviselőket a bombafenyegetésről. Az üzenetben azt írták: a Leopold parkot a rendőrség lezárta, az EP épülete azonban nincs veszélyben, közvetlen fenyegetés nem áll fent. "A rendőrség kezeli a helyzetet" - írták.



Az EP munkatársai az MTI-nek elmondták, az épületet nem zárták be, senkinek sem kellett elhagynia az épületet. Az EMTI munkatársa arról számolt be, hogy a park bejáratainál rendőrautók állnak, a kapukat rendőrségi felirattal ellátott szalaggal zárták le. A forgalom a park könyékén zavartalan, a gyalogosok is közlekedhetnek.



Bombafenyegetés miatt kiürítették Brüsszel Schaerbeek nevű negyedében található King Baudouin középiskolát péntek délelőtt - tájékoztatott az RTL.info internetes hírportál.



Az iskola vezetésének tájékoztatása szerint a diákokat és a tanárokat a közeli parkokba evakuálták. Az épületet rendőrük vizsgálják. A diákok és a tanárok biztonságban vannak. Senki sem léphet az iskolába, ameddig arra a rendőrség nem ad engedélyt - áll a közleményben.



Az Európai Parlament biztonsági szolgálata újabb üzenetében arról tájékozatott, hogy a valamivel tíz óra előtt elrendelt zárlatot a rendőrség feloldotta, a Leopold parkot újra megnyitották. Az Európai Parlamentet vagy épületeit közvetlen veszély nem fenyegette, de a rendőri intézkedések miatt ideiglenesen korlátozzák a parban található és az EP által fenntartott Európai Történelem Háza múzeumba való bejutást - tájékoztattak.



Az RTL.info hírporál folyamatosan frissülő cikkében azt közölte, hogy a Leopold parkot a park területén található Emile Jacqmain általános és középiskola közelében elhelyezett robbanóanyagról szóló bejelentést követően zárták le. A hírportál arról is tájékoztatott, hogy a schaerbeeki King Baudouin középiskola rendőrségi zárlatát szintén feloldották, a diákok és a tanárok visszatérhettek a tantermekbe.