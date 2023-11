Agyonlőtte egy sofőr az útlezáró klímaaktivistákat - sokkoló videók

Két klímaaktivistát lőtt agyon egy feldühödött autós, mikor azok lezártak egy autópályát Panamában. Az interneten terjedő felvételeken látható, amint a támadó tüzet nyit a tüntetőkre.



A lövöldözés kedd délután történt a Pánamerikai autópálya egy szakaszán, Panamavárostól mintegy 50 mérföldre nyugatra, ahol az aktivisták barikádokat emeltek, hogy tiltakozzanak a kormány bányászati szerződése ellen, amelyet nemrég egy kanadai cégnek ítéltek oda.

🔞WARNING: DISTURBING FOOTAGE



Two people taking part in an anti-government protest in Panama were shot dead on Tuesday by an unknown assailant, authorities said, aggravating social tension that has welled up since anger over a lucrative mining contract sparked demonstrations. pic.twitter.com/l0X7BLdsOf