Több mint tízmillióan maradtak telefon- és internet kapcsolat nélkül Ausztráliában

Ausztráliában több mint 10 millióan maradtak telefon- és internet kapcsolat nélkül szerdán, miután megmagyarázhatatlan üzemzavarok sújtották az ország egyik legnagyobb távközlési vállalatát.



Az Optus telefonszolgáltató közölte, hogy igyekszik felkutatni és kijavítani a hibákat, amelyek kiiktatták az elektronikus fizetési rendszereket és megzavarták a segélyszolgálatok telefonvonalait.



"Semmi jel nem utal arra", hogy a szolgálatatáskiesés hackertámadás vagy kibertámadás eredménye lett volna - mondta Kelly Bayer Rosmarin, a vállalat vezérigazgatója az ABC nemzeti műsorszolgáltatónak.



"Csapatunk továbbra is minden lehetőséget megvizsgál. Számos hipotézisünk volt, és ezek mindegyike, amelyeket teszteltünk, és amelyekhez új intézkedéseket hajtottunk végre, nem oldotta meg az alapvető problémát" - magyarázta Bayer Rosmarin.



Az ausztrál kormány közölte, hogy a mobil- és vezetékes telefonok, valamint a szélessávú internet is érintett volt.



Melbourne városában a csúcsforgalom kaotikus volt, miután egy "kommunikációs hiba" megzavarta a vasúti közlekedést - közölte a Metro Trains Melbourne vasúttársaság. "Csapataink azon dolgoznak, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák a szolgáltatásokat" - mondta az Optus szóvivője, hozzátéve, hogy az Optus őszintén elnézést kér ügyfeleitől.



Michelle Rowland ausztrál kommunikációs miniszter szerint az Optus üzemzavarát a vállalat hálózatának egy "alapvető" részében bekövetkezett "súlyos hiba" okozta.



Az üzemzavarok alig több mint egy évvel azután következtek be, hogy egy kibertámadás során több mint kilencmillió Optus-ügyfél személyes adatait lopták el.