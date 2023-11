Háború

Izrael azt mondja Gáza kettévágva

Az izraeli hadsereg azt állította, hogy bekerítette Gáza városát, és kettéosztotta az ostromlott tengerparti sávot, miközben Gáza a háború kezdete óta harmadszor esett teljes kommunikációs kiesés alá.



"Már van Észak-Gáza és Dél-Gáza" - mondta Daniel Hagari izraeli katonai szóvivő újságíróknak, "jelentős szakasznak" nevezve ezt a Hamász elleni izraeli háborúban.



Az izraeli média arról számolt be, hogy a csapatok várhatóan 48 órán belül bevonulnak Gáza városába. Gáza északi részén erős robbanásokat észleltek sötétedés után.



A NetBlocks.org internet-hozzáférést támogató csoport által bejelentett és a Paltel palesztin távközlési vállalat által megerősített "kapcsolatösszeomlás" Gáza egész területén azonban még bonyolultabbá tette a katonai offenzíva új szakaszának részleteinek közvetítését.



A konfliktust az október 7-i légi, tengeri és szárazföldi meglepetésszerű támadás robbantotta ki, amelynek során a Hamász több ezer fegyveres harcosa áttörte a határvédelmi kerítést, és válogatás nélkül lőtt le izraeli civileket és az érkező katonákat.



Izraelben több mint 1400 ember halt meg, köztük gyerekek is, és több mint 4500 ember sebesült meg az izraeli hatóságok szerint.



Izrael ezután légitámadások sorával válaszolt, amelyek megtizedelték a Gázai övezetet, több mint 350 000 lakost kitelepítve, és ezreket megölve.



Korábban vasárnap izraeli harci gépek csapást mértek két központi gázai menekülttáborra, legalább 53 ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek - közölték egészségügyi tisztviselők. Izrael közölte, hogy folytatja a Hamász elleni offenzívát, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok akár rövid szüneteket is kér, hogy segélyt juttassanak el a kétségbeesett civileknek.



A palesztin egészségügyi minisztérium szerint a közel egy hónapja tartó háborúban több mint 9700 palesztin halt meg a területen, közülük több mint 4000 gyermek. Ez a szám valószínűleg emelkedni fog, ahogy az izraeli csapatok előrenyomulnak a sűrű, városi negyedekbe.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán légicsapások érték a Maghazi menekülttábort, legalább 40 ember meghalt és 34 másik megsebesült. A tábor abban az övezetben van, ahol az izraeli hadsereg arra szólította fel a palesztin civileket, hogy keressenek menedéket.



November 4-én, szombaton több ezren tüntettek a nagyvárosokban, köztük Londonban, Párizsban, Washingtonban, Jakartában és Isztambulban, hogy a gázai izraeli offenzíva befejezését követeljék. Tüntetők gyűltek össze Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök jeruzsálemi rezidenciája előtt is.



A brit hatóságok becslése szerint 30 ezren vettek részt a londoni Trafalgar téren tartott tüntetésen. A rendőrség 11 embert tartóztatott le, köztük egy személyt gyűlöletkeltésként értelmezhető plakát tartása miatt.

A francia hatóságok becslése szerint 19 000 ember jelent meg a párizsi tüntetésen.

Néhány tüntető Netanjahu jeruzsálemi rezidenciája előtt izraeli zászlókat vitt, és "Börtönbe most!" skandáltak, miközben demonstráltak. Azt követelték, hogy Netanjahu mondjon le az október 7-i terrortámadás kezelése miatt - jelentette a Times of Israel.