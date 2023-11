Migráció

A migráció kérdése kormányok bukásához vezethet - osztrák külügyminiszter

A probléma kezelése érdekében az európai országoknak sokkal nagyobb nyomást kellene gyakorolniuk a migránsok származási országaira, és ki kellene használniuk az Európai Unió befolyását - mondta Schallenberg. 2023.11.07 19:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európa migrációs problémája kormányok összeomlásához vezethet - mondta Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter, hozzátéve, hogy jelenleg Ausztriában a legmagasabb az egy főre jutó migrációs teher a kontinentális Európában.



"Egy dolog világos, a migrációs nyomás nem fog enyhülni a következő években. A migráció olyan probléma, amely kormányokat buktathat meg" - mondta Schallenberg a Bild am Sonntag című német lapnak adott interjúban.



Németországnak az illegális migráció elleni intézkedésekről is tárgyalnia kellene - mondta Schallenberg, hozzátéve, hogy a kitoloncolás kérdése az Európai Unió menekültügyi rendszerének "Achilles-sarka".



"Ez azt jelenti, hogy meg kell kérdőjeleznünk az uniós vámkedvezményeket vagy vízumkönnyítéseket, és módosítani kell a fejlesztési támogatásokat azon országok esetében, amelyek nem működnek együtt velünk a hazatoloncolás terén. De ez még nem minden. Először is szükségünk van külső határaink megfelelő védelmére" - mondta Schallenberg.



Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének októberben közzétett jelentése szerint az év eleje óta több mint 800 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az uniós országokban, Svájcban és Norvégiában, ami azt jelenti, hogy a kérelmek száma az év végére 2016 óta először meghaladhatja az egymilliót.