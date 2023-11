Háború

Oroszország nukleáris nagykutya - biztonsági főnök

Oroszország az atomfegyverek terén előnyre tett szert riválisaival szemben - jelentette ki Nyikolaj Patrusev, az ország Biztonsági Tanácsának titkára. Az év elején arra figyelmeztetett, hogy bár Moszkva soha nem használta fel katonai előnyét más országok megfélemlítésére, de bármelyik ellenséget képes lenne megsemmisíteni, ha a puszta léte forogna kockán.



A moszkvai "Znanie" (Tudás) oktatási maratonon felszólalva Patrusev kijelentette, hogy "a nukleáris rakétafegyverek létezésének történetében először országunk megelőzi versenytársait ezen a területen".



Hozzátette, hogy Oroszország most "egyedülálló stratégiai fegyverekkel, köztük hiperszonikus fegyverekkel" rendelkezik az arzenáljában. Patrusev szerint ezek a stratégiai rendszerek "hosszú évtizedekre garantálják Oroszország biztonságát".



Moszkva többféle hiperszonikus fegyverrel rendelkezik, köztük a 2017-ben szolgálatba állított Kinzhal rakétával. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a Kinzhal egy közönséges ballisztikus rakétával ellentétben nagyfokú manőverezőképessége és sebessége lehetővé teszi, hogy áthatoljon bármely meglévő légvédelmi rendszeren. Az orosz hadsereg 2018-ban megkapta a Bulava tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát is, amelyet az ország nukleáris triászának jövőbeli sarokköveként jellemeztek.



A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) szerint 2023-ra Oroszország rendelkezik a világ legnagyobb nukleáris arzenáljával, amelynek teljes készlete 5889 robbanófejből áll. Legközelebbi riválisa, az Egyesült Államok összesen 52244 robbanófejjel rendelkezik.



Márciusban Patrusev ragaszkodott ahhoz, hogy bár Oroszország modern és egyedülálló fegyverekkel rendelkezik, amelyekkel képes lenne elpusztítani bármely ellenséget, amely fenyegetné a létét, "türelmes marad, és nem félemlít meg senkit katonai előnyével". Akkor azt a spekulációt is elutasította, hogy Oroszország nem lenne képes megtorolni, ha az USA úgy döntene, hogy megelőző csapást mér. "Ez rövidlátó ostobaság, ráadásul rendkívül veszélyes" - jegyezte meg.



A tisztviselő megjegyzései akkor hangzottak el, amikor Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok soha nem látott mélypontra süllyedtek, főként az ukrajnai konfliktus miatt. Röviddel az ellenségeskedések 2022 februárjában történt kezdete után Putyin elrendelte az ország nukleáris erőinek "különleges készültségbe" helyezését. Amerikai tisztviselők azonban többször is kijelentették, hogy nem észleltek észrevehető változásokat Moszkva nukleáris állapotában.