Háború

Orosz ballisztikus rakéta több ezer kilométerre lévő célpontot talált el

Egy orosz nukleáris meghajtású tengeralattjáró ballisztikus rakétakísérletet hajtott végre, a lövedék több ezer kilométert tett meg az ország északi és legkeletibb részéből - közölte a védelmi minisztérium.



A minisztérium vasárnap kora hajnalban kiadott közleményében azt írta, hogy a "Császár Sándor III" tengeralattjáró "sikeresen indította a Bulava tengeri bázisú interkontinentális ballisztikus rakétát a Fehér-tengerről a Kamcsatka-félszigeten lévő Kura tesztpályára". Hozzátették, hogy a rakétát a víz alatt lőtték ki, és robbanófejei időben elérték a célt.



Orosz katonai tisztviselők azt is megjegyezték, hogy a teszteléssel lezárult a hajó tengeri próbája, amelynek eredményei fogják meghatározni, hogy a "Császár Sándor III" hivatalosan is csatlakozik-e az orosz haditengerészethez.



A 955 Borei projekt részeként épült hajót 2015 végén kezdték a dokkban megépíteni, és 2022-ben bocsátják vízre. A flottának jelenleg három aktív hajója van ebből az osztályból, további három pedig építés alatt áll.



A minisztérium egy videót is közzétett, amely a rakétaindítás pillanatát örökítette meg, amint egy nagy, dübörgő tűzgolyó robban az éjszakai égbolton.



A hajó az orosz császár nevét viseli, aki a 19. század végén uralkodott az országban. A konzervatív politikájáról ismert III. Sándor a "Béketeremtő" becenevet kapta, mivel uralkodása alatt Oroszország nem vívott nagyobb háborúkat.



III. Sándornak tulajdonítják azt a mondást is, hogy "Oroszországnak csak két szövetségese van - a hadserege és a haditengerészete".



Az orosz védelmi minisztérium szerint a tengeralattjáró fejlett torpedókat és 16 Bulava ballisztikus rakétát is hordozhat. Ez utóbbi fegyver, amely 2018-ban állt szolgálatba, nukleáris robbanófejeket hordozhat, és az ország nukleáris triászának jövőbeli sarokköveként jellemezték.