Erőszak

Meztelen férfi keveredett verekedésbe a Las Vegas-i rendőrséggel, majd lenyúlta a járőrautót is - videót

A bírósági beadványok szerint négy váddal néz szembe egy meztelen férfi, aki összetűzésbe keveredett egy Las Vegas-i városi rendőrrel, mielőtt elvitte a rendőr járőrkocsiját, és súlyos balesetet okozott.



A rendőrség szerint a 29 éves Clyde Cabulisan összetűzésbe keveredett a kiérkező rendőrrel, amely ütlegelésből és tettlegességből állt.



Kyle Even, egy szomszédos sofőr kamerával rögzítette a veszekedést. Mint mondta, villogó fényeket vett észre, és először azt hitte, hogy balesethez közeledik. Ehelyett egy meztelen férfit látott, aki "lazán" haladt az utcán.



Az incidens kedden este 11 órakor történt, amikor a rendőrségre bejelentés érkezett egy meztelen férfiról, aki a Blue Diamond Road és a Buffalo Drive közelében az úton közlekedik.



"Egy rendőr és egy meztelen férfi. Arra számítottam, hogy megbilincselik és a földre dobják" - mondta Even szerda reggel telefonon. "A zsaru valahogy úgy tűnt, mintha meg akarná védeni attól, hogy valaki elüsse vagy átmenjen rajta."



Even elkezdett felvételt készíteni, amikor a két férfi vitatkozni kezdett. De ami ezután történt, attól elállt a lélegzete, mondta: a meztelen férfi képes volt bebújni a rendőr Ford F-150-es járőrkocsijába, és elhajtani. "Csak örültem, hogy a zsarut nem gázolta el" - folytatta Even. "Olyan volt, mint a Grand Theft Auto, csak élőben!"



Cabulisant a rendőrség szerint a rendőrök több mint öt mérföldön keresztül üldözték. Ezután átvágott a középvonalon, a szembejövő forgalomba hajtott, átment gy piros lámpán, végül összeütközött egy Ford Explorerrel.



A hatóságok szerint az Explorert vezető 34 éves hölgy és 43 éves férfi utasa súlyos sérüléseket szenvedett, és az Egyetemi Orvosi Központ traumatológiai osztályára szállították őket. A Nexstar KLAS szerint a férfi utas jobb oldala többek között lebénult.



Cabulisant, aki szintén súlyos sérüléseket szenvedett, a rendőrség elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte. Cabulisan ellen a bírósági dokumentumok szerint rablás, rendőrtisztnek való engedetlenség és emberek vagy vagyontárgyak veszélyeztetése, gépjárművel elkövetett súlyos lopás és védett személy elleni erőszak miatt emeltek vádat.