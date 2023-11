Erőszak

Túszejtés a hamburgi repülőtéren, fegyveres férfi rontott be a hamburgi kifutópályára - videó

Egy fegyveres személy áthajtott egy járművel az észak-németországi Hamburg repülőterének kapuján szombat este, ami miatt lezárták a közlekedési csomópontot - közölte a rendőrség.



Thomas Gerbert rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a férfi helyi idő szerint este 8 óra körül belerohant járművével a kapuba. A férfi ezután két Molotov-koktélt dobott ki az autóból - tette hozzá Gerbert.



A Die Welt című lap szerint a férfi egy pisztollyal kétszer is a levegőbe lőtt.



A férfi felesége korábban kapcsolatba lépett a rendőrséggel, és bejelentést tett egy esetleges gyermekrablásról. Gerbert megerősítette, hogy az elkövető autójában egy gyermek van, és hogy a rendőrök jelenleg is tartják vele a kapcsolatot. A részletek a videó alatt folytatódnak!

A sofőr bár kezdetben úgy tűnt, hogy feladja, néhány perccel később áttörte az északi kapunál lévő biztonsági akadályt, és a repülőgépek felé tartott.



A Molotov-koktéljaival tüzet okozott a repülőtér területén, a közösségi médiában megosztott felvételeken lángok láthatók a kifutópályán, miközben a tűzoltók a helyszínre sietnek.

Frissítés

A német rendőrség még mindig próbált tárgyalni egy apával, több mint hat órával azután, hogy a jelentések szerint a hamburgi repülőtéren a négyéves kislányával a hátsó ülésen áthajtott autójával a biztonsági kapun, majd Molotov-koktélokat dobált a kifutópályára.



A helyi sajtó arról számolt be, hogy az incidens miatt összesen 3200 utast érintettek a késések.



A fegyveres férfi helyi idő szerint szombat este 20 óra körül (19 óra GMT) száguldott át Audijával a reptéri sorompón, és kétszer elsütött egy fegyvert - közölte a rendőrség. A lövések leadása után a férfi két égő palackot dobott ki a járműből - tették hozzá. A rendőrség közölte, hogy a fegyveres kétségbeesett felesége korábban bejelentést tett egy lehetséges gyermekrablásról.



Később közölték, hogy a 35 éves férfinál egy négyéves gyermek volt az autóban, és feltételezték, hogy ő az apa, és erőszakkal vette el a gyermeket az anyától egy esetleges gyermekelhelyezési vita során.



A német különleges erők mesterlövészét is látták a németországi Hamburg repülőtere előtt, ahol túszejtés zajlik.



A repülőteret gyorsan lezárták és az utasokat evakuálták a kifutópályán parkoló gépekből, a rendőrség pedig kétségbeesetten próbált tárgyalni a férfival. A tárgyalások azonban a kora reggeli órákig tartottak.



A tartományi és szövetségi rendőrség nagyszámú rendőre volt a helyszínen és a jármű közelében - mondta Thomas Gerbert szövetségi rendőrségi szóvivő a DPA német hírügynökségnek.



A rendőrség szerint úgy tűnik, senki sem sérült meg, de a repülőtér bejelentette, hogy jelenleg le van zárva, nincs fel- és leszállás. A hamburgi rendőrség a Twitteren azt közölte, hogy "nagyszabású rendőri művelet" zajlik a repülőtéren "a mentőszolgálatok nagy létszámú kontingensével".



Hozzátették: "Jelenleg statikus túszhelyzetet feltételezünk". A Bild beszámolója szerint a fegyveres egy rendszám nélküli Audival hajtott be az 1-es terminál elé.