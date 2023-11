Gyász

Szerb elnök: Pásztor István neve a magyar és szerb tankönyvekben is fennmarad

2023.11.04

Pásztor István történelmi személyiség volt, akinek a neve nemcsak a magyar, de a szerb tankönyvekben is fennmarad - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök szombaton Szabadkán, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének temetésén mondott búcsúbeszédében.



Aleksandar Vucic és Orbán Viktor miniszterelnök közösen búcsúzott Pásztor Istvántól, akinek a vezetésével a VMSZ a magyar és a szerb kormány stratégiai partnerévé vált.



A szerb államfő hozzátette: Pásztor Istvánnak sikerült összekötnie a legnagyobb szerb pártot és a legnagyobb vajdasági magyar pártot, a Szerb Haladó Pártot és a Vajdasági Magyar Szövetséget, és összehozta a szerb vezetést Orbán Viktorral. Pásztor István mindig a megbékélésen dolgozott, mindig védte a magyar, de a szerb érdekeket is, és kompromisszumkésznek is mutatkozott, mert tudta, hogy megegyezés nélkül nincs előrelépés - húzta alá.



A szerb köztársasági elnök szerint Pásztor István "az egyik legfontosabb emberré vált a szerbiai politikai színtéren", aki nélkül nem lehetett elképzelni a stabil és közeli kapcsolatokat a szerbek és a magyarok között. Aleksandar Vucic emlékeztetett arra, hogy amikor választások környékén beszélgetett Pásztor Istvánnal, soha nem érték meglepetések, a VMSZ elnöke ugyanis nem élt politikai trükkökkel, nem érdekelték a politikai játszmák, az érdekelte, hogy a magyarlakta települések hogyan fejlődhetnek, és hogyan lehet több munkahelyet, több befektetést létrehozni.



Aleksandar Vucic szerint most a szerbek és a magyarok ugyanazt érzik, hiszen egy olyan ember távozott, aki összekötötte a két népet. Felidézte, hogy két héttel Pásztor István halála előtt meglátogatta őt a kórházban, és akkor még erősnek tűnt, és a közös tervekről beszéltek.

"Halálával egy barátot, egy politikai vezetőt, egy csodálatos embert veszítettünk el" - hangsúlyozta. Amit ő elért, arra talán senki más nem lesz már képes - tette hozzá, végül úgy fogalmazott: Pásztor István meghalt ugyan, de tettei miatt még évekig, évtizedekig tisztelni fogják szerbek és magyarok.



Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke beszédében Pásztor Istvánt egy idősebb testvérhez, egy bátyhoz hasonlította, akire felnéztek, akire mindig lehetett számítani. "Tudtuk, hogy ott van, biztosak voltunk abban, hogy ott lesz, ahol szükség van rá" - tette hozzá.



Kelemen Hunor szerint "Pásztor István a szó legnemesebb értelmében elöljáró volt", tekintélyét az adta, hogy mindig az igazságosság alapján döntött, mindig a közösségi érdek vezérelte, mindig a magyar nemzet iránti hűség volt az iránytűje, a közösségért végzett munkája eredményes volt, és ez bármikor hivatkozási pontként szolgált. "Ebből állt össze az az erős személyiség, aki évtizedeken keresztül határozottan, erélyesen, de igazságosan vezette a vajdasági magyarokat" - tette hozzá, majd úgy folytatta: "számára politikai és erkölcsi parancs volt, hogy meg kell békélni a többségi nemzettel, és ezt nem lehet másképpen tenni, csak úgy, hogy az ember a múltat ugyan nem felejti el, de mindig a jövőt fürkészi".



Az RMDSZ elnöke szerint Pásztor István tudta azt, amit csak az igazán nagy államférfiak tudnak: "akkor vagy hű a nemzetedhez, akkor szolgálod a közösségedet vezetőként, ha a közösség jövőjét biztonságba helyezed, akkor végzed jól a rád bízott munkát, ha sohasem a pillanatnyi széljárás szerint cselekszel, hanem képes vagy akár évtizedeket előre nézni, nézni és látni, felismerni a mások számára még felismerhetetlen alakzatokat, és haladni a cél felé rendíthetetlenül".



Juhász Bálint, a VMSZ Intézőbizottságának elnöke a párt nevében szólt a gyászolókhoz. Emlékeztetett arra, hogy Pásztor István 16 éven át vezette a Vajdasági Magyar Szövetséget, és ezt saját maga a legnagyobb kegynek nevezte, amely egy kisebbségi, vajdasági magyar politikust érhet. "Időt, energiát, önmagát nem sajnálva, alázattal szolgálta közösségét. Nincs az a közösség, ahol ne járt volna, mindenhol személyesen ismerte az embereket, szeretettel várták és ő örömmel ment. (.) Nem ismert veszett ügyet, mindig a megoldásokat kereste" - húzta alá.

Politikai szerepvállalásáról szólva Juhász Bálint rámutatott, "hatalmas bátorság kellett ahhoz, hogy 2007-ben átvegye a mélyponton és lejtmenetben lévő Vajdasági Magyar Szövetséget, rengeteg bizonytalansággal és sok kockázattal nézett szembe". "Kitartó munkával egybekovácsolta nemcsak a pártot, hanem az egész vajdasági magyar közösséget, amelyért a szó szoros értelmében utolsó napjáig harcolt. Az életét adta a közösségért" - tette hozzá.



Juhász Bálint hangsúlyozta: a határon túli magyar vezetők közül elsőként Pásztor István értette meg azt, hogy a közösség érdekét az szolgálja, ha egyszerre alakít ki jó kapcsolatot az anyaországgal és azzal az országgal, ahol él. Szerbia és Magyarország vezetőivel együtt teremtette meg a magyar-szerb történelmi megbékélést.



Pásztor Istvánt katolikus szertartás szerint temették el a szabadkai Bajai úti temetőben. A vajdasági magyar politikust több ezren, szerbiai és magyarországi politikusok, közéleti szereplők és magánemberek, a VMSZ tagjai és szimpatizánsai, valamint a családtagok kísérték utolsó útjára a szabadkai Bajai úti temetőben.



Szombat délelőtt Újvidéken, a vajdasági Tartományi Képviselőházban tartottak gyászülést Pásztor István emlékére. Pásztor István volt a vajdasági képviselőház 31. elnöke, három mandátumban töltötte be ezt a tisztséget, ezzel ő lett az eddigi leghosszabb ideig tisztségben lévő házelnök.