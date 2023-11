Háború

Izraeli-palesztin - Tízezrek tüntettek Nagy-Britanniában a palesztinok mellett

Tízezrek tüntettek szombaton Londonban és több más brit nagyvárosban a palesztinok mellett.



Ez volt a negyedik olyan szombat egymás után, amikor tüntetők vonultak a brit városok utcáira, tiltakozva a Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek ellen.



A londoni demonstráción a Scotland Yard szombat esti becslése szerint 30 ezren vettek részt.



Az izraeli katonai akció előzményeként a Gázát uraló Hamász iszlamista terrorcsoport fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, háromezret megsebesítettek, és a legutóbbi izraeli adatok szerint 240 túszt a Gázai övezetbe hurcoltak.



A szombati londoni tüntetés résztvevői az előző három demonstrációhoz hasonlóan a kormányzati főutcához, a Whitehallhoz vonultak. Innen nyílik a Downing Street, amely a brit miniszterelnökök hivatalának és rezidenciájának nyújt otthont.



A Scotland Yard szombat este közölte, hogy a demonstráción 11 embert őrizetbe vett. Egyikük a rendőrségi tájékoztatás szerint olyan transzparenst tartott a magasba, amely alkalmas lehet gyűlöletkeltésre.



Az illetőt a 2000-ben kelt terrorellenes törvény 12. szakasza alapján vették őrizetbe. Ez a jogszabályi szakasz bűncselekménynek nyilvánítja olyan szervezetek támogatási szándékának kinyilvánítását, amelyek nagy-britanniai tevékenységét a brit törvények tiltják.



A brit terrorellenes törvény alapján 14 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók, akik a brit kormány által militáns terrorszervezetnek minősített csoportokhoz csatlakoznak, e csoportokat bármilyen módon támogatják, illetve másokat ilyen csoportok támogatására biztatnak.



A brit kormány két évvel ezelőtt terrorszervezetté nyilvánította a Hamászt, amelynek nagy-britanniai tevékenységét és támogatását törvényen kívül helyezte.



A nagy-britanniai tüntetéssorozat főszervezője a Palestine Solidarity Campaign nevű szolidaritási kampánycsoport, de a szombati demonstrációhoz csatlakozott a Stop the War nevű, széles bázisú háborúellenes civil mozgalom.



Szombaton tüntetéseket tartottak Londonon kívül Manchesterben, Belfastban, Edinburghban, Cardiffban, Liverpoolban és Leedsben is.



Máris éles vita bontakozott ki a november 11-ére, vagyis jövő szombatra tervezett újabb palesztinpárti tüntetés körül, az a nap ugyanis az első világháborút lezáró tűzszünet évfordulója, amely Nagy-Britanniában hagyományosan a háborús áldozatok emléknapja.

A jövő heti tüntetés szervezői megígérték, hogy a demonstráció elkerüli a háborús halottak tiszteletére emelt, London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph környékét, amely minden évben a központi megemlékezés helyszíne.



Rishi Sunak brit miniszterelnök ugyanakkor szombati nyilatkozatában provokatívnak és a háborús áldozatokkal szembeni tiszteletlenségnek, Suella Braverman belügyminiszter ugyancsak szombaton közzétett állásfoglalásában "gyűlöletfelvonulásnak" minősítette a jövő szombati emléknapra tervezett tüntetést.



Ben Jamal, a Palestine Solidarity Campaign igazgatója reagálásában sértőnek nevezte, hogy éppen azokat éri a háborús halottakkal szembeni tiszteletlenség vádja, akik a békéért tüntetnek.