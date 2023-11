Háború

A gázai orvosok mindenből hiányt szenvednek, altatás nélkül operálnak - amerikai orvos

A Gázai övezetben az orvosok mindenből hiányt szenvednek, és érzéstelenítés nélkül kell operálniuk - mondta Bill Novick neves amerikai orvos a Szputnyiknak.



Novick neves gyermekkardiológus, aki a világ minden táján operált már súlyos szívproblémákkal küzdő gyermekeket, többek között konfliktusövezetekben is. A 2000-es években Ciszjordániában és Gázában dolgozott, és azóta is tartja a kapcsolatot az ottani kollégáival.



"A gázai orvosok mindenből hiányt szenvednek: kritikus cikkekből, rutincikkekből, érzéstelenítőkből, gyógyszerekből, kötszerekből. Ez szörnyű" - mondta.



Novick, aki november folyamán a Közel-Kelet más részein is tervez műtéteket végezni, elmondta, hogy első kézből származó információkat kap Steve Sosebee amerikai orvostól, a Palesztin Gyermekmentő Alap (PCRF) jótékonysági szervezet elnökétől.



"Steve gázai csapata ott van, és Steve még mindig Ciszjordániában van. Kapcsolatban vagyok vele, most nem annyira, mert az összes mobiltorony leállt. A PCRF-től még senki sem halt meg. Ellátják a gyerekeket és a családokat, amennyire tudják" - mondta Novick.



Hangsúlyozta, hogy nagyon nehéz a betegeket, különösen a gyerekeket ellátni Gázában, ahol a kórházak kifogytak a mindenből, az orvosi felszerelésekből és az altatószerekből.



"Kifogynak az orvosi ellátmányból, az érzéstelenítőből, nagyon kevés érzéstelenítővel operálják az embereket, aminek egy része nyugtató" - tette hozzá.



Az amerikai orvos elmondta, hogy a jelenlegi helyzet sokkal nehezebbnek tűnik, mint 2000-ben, amikor a második intifáda kezdetén Ciszjordániában és Gázában dolgozott.



"Nem lehet összehasonlítani, az izraeliek akkoriban nem bombázták Gázát, mindez leginkább Ciszjordániában történt, és mi elég sokat láttunk belőle" - mondta.



Novick a Hamászt "gonosz szörnyetegnek" és "sátánnak" nevezte, de rámutatott a gázaiak által átélt "borzalmakra" is, mert az izraeliek bombáznak "mindent, amiben szerintük benne van a Hamász". Annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy az izraeli kormány "taktikai hibát" követett el azzal, hogy a kórházakat és más polgári infrastruktúrát elvágta a víztől, az üzemanyagtól és más kritikus infrastruktúrától.



"Megértem Izrael állam reakcióját. De ennek nem az összes palesztin ellen kellene irányulnia, hanem a Hamász ellen" - mondta Novick.



Október 7-én a Hamász meglepetésszerű, nagyszabású rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen a Gázai övezetből, és áttörte a határt, megölve és elrabolva embereket a szomszédos izraeli településeken. Izrael megtorló csapásokat mért, majd később szárazföldi hadműveleteket kezdett a Gázai övezetben. Emellett teljes blokádot rendelt el az exklávé ellen, elvágva a víz-, élelmiszer- és üzemanyag-ellátást.