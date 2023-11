Háború

Moszkvának nem volt választása, mivel Oroszországot már 2022 februárja előtt megtámadták - Putyin

Oroszországnak nem volt más választása, minthogy elindítsa "katonai műveletét" Ukrajna ellen 2022 februárjában - mondta Vlagyimir Putyin elnök pénteken az ország polgári kamarájának ülésén. Az orosz államfő megerősítette meggyőződését, hogy a döntés helyes volt, az ebből fakadó nehézségek ellenére is.



"Nem volt más választásunk" - válaszolta Putyin arra a kérdésre, hogy a következmények ismeretében újra meghozná-e ugyanezt a döntést. Hozzátette, hogy soha nem szabad könnyelműen "leporolni a fegyvereket", de elmondta, hogy arra a következtetésre jutott, hogy elkerülhetetlen volt a katonai fellépés Ukrajna ellen.



"Miért?" "Mert már megtámadtak minket" - jelentette ki az orosz vezető, anélkül, hogy részletezte volna.



Putyin többször is kifejtette Moszkva katonai hadjáratának okait, fő aggodalomforrásként Ukrajna NATO-törekvéseit és az Egyesült Államok vezette katonai tömb még közelebb terjeszkedésének fenyegető kilátását Oroszország határaihoz.



Hangsúlyozta továbbá, hogy meg kell védeni a Donbász lakosságát, és véget kell vetni a helyi lázadók és a kijevi erők között közel nyolc éve dúló konfliktusnak. Mindez párosult a kijevi kormány egyre nacionalistább álláspontjával és az orosz ajkú lakossággal szembeni bánásmódjával, Putyin korábban azzal magyarázta, hogy Ukrajnát "nácítlanítani" kell.



A 2022 májusában tartott éves győzelem napi felvonuláson Putyin "megelőző" műveletnek nevezte Moszkva ukrajnai hadműveletét, és ismét azt állította, hogy ez volt "az egyetlen helyes döntés". "Oroszország preemptív visszavágást adott az agressziónak" - hangsúlyozta akkor az elnök, azzal érvelve, hogy a lépést "kényszerből" tették, de az egyetlen helyes döntés volt, amelyet egy "szuverén" és "független" ország hozhatott volna.



Kijev többször is azt állította, hogy az orosz akciók "teljesen provokálatlanok" voltak. Az Egyesült Államok és európai szövetségesei

és máshol is egyértelműen Moszkvát hibáztatják a konfliktusért, miközben masszív katonai és pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának.