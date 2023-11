Ukrajnai háború

Zelenszkij: orosz támadást vertek vissza a donyecki régió keleti részén

Újabb orosz támadást vertek vissza az ukrán erők a donyecki régió keleti részén lévő Vuhledar város közelében - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön.



Az ukrán hadsereg szerint az elmúlt hetekben fokozódtak a keleti fronton folyó harcok.



"Volt egy előre törési kísérlet az ellenség részéről Vuhledar irányába, de katonáink súlyos veszteséget okozva nekik megállították ezt" - közölte a Telegramon közzétett bejegyzésében az ukrán elnök.



Olekszandr Stupun, a Tavrija csoportosulás csapatainak szóvivője szerint Oroszország megpróbálta az Avdijivkánál elszenvedett veszteségek után újracsoportosítani és helyreállítani alakulatait, mielőtt újabb támadásokat indított.



"Az ellenség továbbra is próbálja körbezárni Avdijivkát, de most már nem olyan aktívan" - közölte a szóvivő.



Oroszország október közepén állandó tüzérségi támadásokkal és több katonai egységgel, valamint harci járművekkel ismételten lépéseket tett az ostromlott város körbekerítésére, ezzel is megpróbálva elfoglalni az ott lévő ukrán állásokat - állították helyi civil és katonai hatóságok Ukrajnában.