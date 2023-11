Izraeli-palesztin

Az izraeli hadsereg a Hamász infrastruktúráját támadta, a szervezet szerint több tucatnyian haltak meg

A páncéltörő rakétákkal, kézigránátokkal és lőfegyverekkel felszerelt palesztin fegyveresek ellen az izraeli hadsereg a szárazföldi és a légierőt is bevetette. 2023.11.02 09:39 MTI

Az izraeli hadsereg a Hamász katonai infrastruktúráját támadta, és több tucat iszlamista fegyverest ölt meg szerda este óta a Gázai övezetben - közölte a hadsereg szóvivője csütörtök reggel. A Hamász médiahivatalának közlése szerint az izraeli hadsereg legkevesebb 195 palesztint ölt meg a Gázai övezet északi részén, a dzsabálíjai menekülttáborban az elmúlt két napban.



A páncéltörő rakétákkal, kézigránátokkal és lőfegyverekkel felszerelt palesztin fegyveresek ellen az izraeli hadsereg a szárazföldi és a légierőt is bevetette. Az elmúlt napokban megsemmisítették a Hamász katonai infrastruktúrájának több elemét, fegyverraktárakat, fegyvergyártó műhelyeket, rakétaindító állásokat - fejtette ki a hadsereg szóvivője.



Daniel Hagari még kedden közölte, hogy a légierő Dzsabálija központjában bombázott egy olyan épületet, amelynek föld alatti bunkerében a Sin Bet belbiztonsági szolgálat információja szerint a Hamász több fegyverese rejtőzködött. A hadsereg által készített videofelvételeken a becsapódó rakéták robbanása után láthatók további robbanások, ami arra utal, hogy a Hamász a bunkerben vagy bunkerekben nagymennyiségű robbanószert tartott - tette hozzá a szóvivő. A bombázásban több más épület is összeomlott, aminek következtében számos palesztin fegyveres, de civilek is életüket vesztették. Meghalt ott az egyik Hamász-zászlóalj parancsnoka, az izraeli települések elleni október 7-i terrortámadás egyik vezetője, Ibráhim Biari is - mondta.



A Hamász médiahivatala szerint szerint a 195 halott mellett 777-en megsebesültek, és mintegy százhúsz ember a romok alatt rekedt.