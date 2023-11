Nukleáris

Újabb adag tisztított hűtővizet engednek a tengerbe a fukusimai atomerőműnél

Japánban a fukusimai atomerőműnél csütörtök reggel megkezdődött a tisztított hűtővíz tengerbe engedésének harmadik szakasza - jelentette be az üzemeltető, a Tepco.



Ez a fázis, amelynek során mintegy 7800 tonna vizet kell kibocsátani, mintegy 17 napig tart - közölték. Japán augusztus 24-én kezdte meg a Csendes-óceánba engedni azt a vizet, amelyet elsősorban a 2011-es szökőár után leolvadt három reaktor magjának hűtésére használtak a japán északkeleti részében fekvő Fukusima Daiicsi erőműben.



Ezt a vizet, amely a talajvízből és az esőből is származik, hosszú ideig hatalmas tartályokban tárolták az erőmű területén, és kezelték, hogy megtisztítsák a radioaktív anyagoktól. Kivételt jelent a trícium, amely a szakértők szerint csak nagyon magas koncentrált dózisban veszélyes. Ezért a Tepco a tríciummal kezelt vizet jelentős mennyiségű tengervízzel hígítja fel, mielőtt az óceánba engedi, hogy radioaktivitása ne haladja meg az 1500 bequerel/literes határértéket.



Ez a határérték 40-szer alacsonyabb, mint a japán szabvány, és majdnem hétszer alacsonyabb, mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által az ivóvízre meghatározott határérték (10 000 bequerel/liter).



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jóváhagyta a víz tengerbe engedését.



A folyamat elindítása azonban diplomáciai válságot okozott Japán és Kína között, amely augusztus végén felfüggesztette a japán tengeri termékek teljes importját. Oroszország, amelynek kapcsolatait Japánnal szintén megterhelik a Tokió által az ukrajnai háború kezdete óta Moszkva ellen bevezetett szankciók, ugyanezt tette.