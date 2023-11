Ukrajnai háború

Állóháború felé halad a konfliktus az ukrán hadsereg főparancsnoka szerint

Az ukrán-orosz konfliktus felőrlő állóháború felé halad, ami Oroszországnak kedvez és így újjáépítheti katonai erejét - közölte Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg főparancsnoka.



A The Economist című brit hetilapban szerdán közzétett cikkében Zaluzsnij azt írta, hogy Ukrajnának kulcsfontosságú új katonai képességekre és haditechnikai eszközökre - legfőképpen légierőre - van szüksége, hogy kitörhessen az ilyen jellegű hadviselés csapdájából.



"Alapvető fegyverek, mint a rakéták és lőszerek továbbra is létfontosságúak. De Ukrajna fegyveres erőinek kulcsfontosságú katonai képességekre és haditechnikára van szüksége, hogy kitörjön az ilyen fajta háborúból. A legfontosabb a légierő" - szögezte le Zaluzsnij cikkében, amelyet a komoly áttörést nem eredményező, öt hónapja megindított ukrán ellentámadás nyomán tett közzé.



Zaluzsnij a felőrlő háború kapcsán hangsúlyozta: "ez Oroszországnak fog kedvezni, lehetőséget teremtve, hogy újjáépítse katonai erejét, fenyegetést jelentve az ukrán fegyveres erőkre és magára az ukrán államra".



Az ukrán hadsereg főparancsnoka rámutatott az orosz légifölényre, ami megnehezítette az ukrán csapatok haladását és ami miatt Kijev masszív dróntámadásokba fogott, hogy túlterheljék az orosz légvédelmet.



Mint írta, Ukrajnának hatékonyabban kell megsemmisítenie a tüzérségi állásokat és jobb aknamentesítési módszert kell találnia. Hangsúlyozta, hogy a nyugati katonai segélyek elégtelennek bizonyultak a helyenként 20 kilométer mély orosz aknazárakkal szemben.



Egyben szorgalmazta Ukrajna katonai tartalékainak megerősítését, illetve azt is, hogy kiszélesítsék a kiképezhető, illetve behívható ukrán állampolgárok körét. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Ukrajna területén csak korlátozottan van lehetőség kiképzésre és rámutatott a katonai szolgálat elkerülését lehetővé tévő joghézagokra is.



"Próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Bevezetünk egy egységes nyilvántartást a hadkötelesek számára és ki kell terjesztenünk a kiképezhető, illetve behívható állampolgárok személyi körét" - írta. "Bevezetjük +a harci gyakornokságot+, amelynek keretében a frissen behívott és kiképzett személyzetet tapasztalt harctéri egységekbe helyezzük, hogy felkészítsük őket" - tette hozzá az ukrán hadsereg főparancsnoka.