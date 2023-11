Terrorizmus

Rálőtt a rendőrség egy merénylettel fenyegetőző nőre Párizsban

Rálőtt a francia rendőrség kedd délelőtt a párizsi metróban egy nőre, aki szemtanúk szerint terrortámadással fenyegetődzött és azt kiáltotta, hogy Allah akbar! - közölték rendőrségi források.



A rendőrök az utasok riasztása után léptek fel a testét teljesen elfedő muzulmán öltözéket, abaját viselő nővel szemben, aki azzal fenyegetődzött, hogy robbanóeszköz van nála. A rendőrök a Francois Mitterrand Nemzeti Könyvtárnál lévő megállóban félreállították a nőt, miközben kiürítették a megállót.



Miután a nő ellenállt a hatósági intézkedésnek, és azzal fenyegetőzött, hogy "mindent felrobbant", a testi épségüket féltő rendőrök hasba lőtték. A nőt életveszélyes állapotban kórházba szállították - jelezte a párizsi ügyészség, amely arról is tájékoztatott, hogy sem a nőnél, sem az átvizsgált metrómegállóban nem találtak robbanóeszközt.



Az ügyben két vizsgálat indult. A párizsi bűnügyi rendőrség "terrorizmus dicsőítése, halálos fenyegetés és hatósági személy megfélemlítésének" gyanúja miatt nyomoz, míg a rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN a rendőrségi lövés körülményeit vizsgálja, mint minden esetben, amikor egy rendőr használja szolgálati fegyverét.



A merényletfenyegetések - pályaudvarokon, iskolákban, közhivatalokban, múzeumokban - mindennapossá váltak Franciaországban október 13. óta, amikor egy radikális iszlamista halálra késelt egy tanárt az északi Arras egyik gimnáziumában. A merényletet követően a kormány a legmagasabb szintűre emelte a terrorkészültséget az országban.



Clément Beaune közlekedési miniszter kedden az LCI hírtelevízióban elmondta: október 18. óta száz hamis bombariadó érkezett a franciaországi repülőterekre.



"Minden esetben feljelentést teszünk, semmi nem marad büntetlen" -hangsúlyozta a tárcavezető. Jelezte, hogy az elmúlt napokban valamelyest csökkent a riasztások száma, feltételezhetően azért, mert a kormány "nagyon határozott álláspontot képvisel". Elmondta, hogy a Gare de Lyon nevű párizsi pályaudvaron egy embert előállítottak, az ügyben eljárást indult, és hozzátette, hogy kibertámadási kísérletek is történtek.



A bombariadók mellett a miniszter tájékoztatása szerint majdnem megduplázódott az egyébként is gyakori lakossági bejelentések száma, amelyek a közlekedési járműveken, a pályaudvarokon és a repülőtereken felejtett, tulajdonos nélküli csomagokra figyelmeztetnek.